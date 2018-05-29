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Bakan Özlü: Gündemimizde yer konusu yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

 BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yerle ilgili, "Yer konusu şu an gündemimizde yok" dedi.

Bakan Özlü: Gündemimizde yer konusu yok

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yerle ilgili, "Yer konusu şu an gündemimizde yok" dedi.
Ak Parti milletvekili aday tanıtımına katılmak için Kastamonu'ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kuzeykent Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi.
Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Özlü, "Televizyon kanallarında bazıları yıkmaktan bahsediyor. Yapmak zor ama yıkmak çok kolaydır. Sadece yıkmaktan, iptal etmekten, bozmaktan bahsediyorlar. 'Kanal İstanbul'u, yerli marka otomobili, köprüleri, havaalanlarını, yolları iptal edeceğiz' diyorlar. Yapılan eserler milletimizin kullandığı, her gün üzerinden geçtiği yollar, içerisinden geçtiği tüneller, üzerinden gittiğimiz köprüler. Bunlardan milletimizin vazgeçmesi söz konusu değildir. Bu seçim farklı seçim olacak. Bu seçimin özelliği farklı. Bir tarafta Cumhur ittifakı ve bir de birbirine benzemeyen hiçbir ortak değeri olmayan ittifak var" dedi.
Daha sonra Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Bakan Özlü, burada basın mensuplarının yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Özlü şunları söyledi:
"Yerli otomobille ilgili 22 ilimizden teklif var. Kastamonu da bunların içerisinde. Şu anda tasarım ve şirketleşme aşamasındayız. Yer seçimi konusu 2019'un konusu. Bugünün konusu değil. Şimdi her tarafa bakıp değerlendireceğiz. Karar verildi diye bir şey yok. Özel şirketlerden ortak girişimciler var. Onların ciddi yatırımı olacak. Şu an gündemimizde yer seçimi yok."

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