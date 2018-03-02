Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde sahnelenmek istenen oyunlara, ekonomik araçlarla oluşturulan manipülasyonlara karşı en iyi cevabı; daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek ve daha çok büyüyerek vereceğiz. Ne terör, ne de bölgesel sorunlar; ekonomik hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek" dedi.

Bakan Özlü, Hatay’da düzenlenen "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" kapsamında düzenlenen “Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi”ne katıldı.

Antakya Ottoman Palace’de gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Özlü, bugüne kadar, ülke ekonomisine değer katan büyük başarılara hep birlikte imza attıklarını söyledi.

Önlerinde çok daha büyük hedeflerin olduğunu belirten Bakan Özlü, “Bunun için; büyük düşünmeye ve çok çalışmaya mecburuz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için, tüm sektörlerimizle birlikte, yatırımlarımızı ve üretimimizi daha da artırmalıyız. Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde sahnelenmek istenen oyunlara, ekonomik araçlarla oluşturulan manipülasyonlara karşı en iyi cevabı; daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek ve daha çok büyüyerek vereceğiz. Ne terör, ne de bölgesel sorunlar; ekonomik hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine hep birlikte yürüyeceğiz. Ekonominin kahramanları olarak gördüğüm, siz değerli işadamlarımıza ve sektör temsilcilerimize, şahsım, Bakanlığımız ve hükümetimiz adına teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bugün sizlerin yapacağı değerlendirmelerin, bizler için yol gösterici olacağını ifadeyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Bakan Özlü, programın en önemli başlıklarından birisinin demir - çelik sanayisi olduğunu kaydederek, sanayide yüksek teknolojiye geçişin ülke geleceği açısından elzem olduğunu vurguladı.

Tüm sektörlerin yüksek teknolojinin yörüngesinde hayat bulduğunu ifade eden Bakan Özlü, şöyle devam etti:

“Üretimin, sanayinin ve pazarlamanın şekil değiştirdiği bir dünyada; bütün sektörlerimizle birlikte, hızlı, esnek ve uyumlu hareket etmek zorundayız. Tüm diğer sektörlerimize öncülük edecek, onlara ilham verecek sektörümüz; hiç şüphesiz çelik sanayimizdir. Demir-çelik sektörü, diğer tüm sektörlere girdi sunan stratejik bir sektördür. Bütün sanayi devrimlerinin, bütün sanayi hamlelerinin ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temelinde demir ve çelik sektörü vardır. Sanayileşmenin temel göstergeleri arasında yer alan, demir-çelik sektörü ürünlerinin kişi başı tüketimi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen göstergeler arasındadır. Çelik sanayi; ülkemizin sektörel politika hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından, hayati önem arz etmektedir. Birçok alanda olduğu gibi, demir-çelik sektöründe de artık katma değeri yüksek, teknolojik gelişmeleri kullanan, doğaya saygılı, dünyada gerçek manada söz sahibi olan bir ülke olmamız gerektiği açıktır."

Türkiye’nin 2017 yılı verilerine göre, çelik üretiminde Avrupa’da 2., dünyada ise 8. sırada yer aldığını belirten Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Ortadoğu’nun en büyük çelik üreticisi konumundayız. Temel hedefimiz; yakın bir gelecekte; Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için çok yönlü tedbirler alacağız. Demir-çelik sektörümüz, 2017 yılında 45 bin kişiye doğrudan istihdam üretirken, 18,3 milyon ton çelik ürünleri ihracatı yaparak, ülkemize 13,4 milyar dolar gelir sağlamıştır. Bu rakam toplam ihracatımızın yüzde 8.5’ine tekabül etmektedir. Sektör, 2017 yılı itibarıyla, net ihracatçı konumundadır. Sektör tarafından, 2017 yılında 37,5 milyon ton sıvı çelik üretilerek, yüzde 73 seviyesinde kapasite kullanım oranına ulaşılmıştır. Bu üretimin gerçekleşmesi için, yaklaşık 11 milyon ton demir cevheri ve 20 milyon ton hurda ithalatı yapılmıştır.”