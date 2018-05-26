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Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bir cumhurbaşkanı adayının, Türkiye'nin sanayide eşik atlaması olacak böylesi bir projeyi durdurmayı vadedebilmesi, aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir" dedi.

Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bir cumhurbaşkanı adayının, Türkiye'nin sanayide eşik atlaması olacak böylesi bir projeyi durdurmayı vadedebilmesi, aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın'da Kültür Merkezi'nde Ak Parti milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada yerli otomobil projesinin Türk sanayisine ivme kazandıracağını ifade ederek, "2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri de bilimdir, sanayidir, teknolojidir. Türkiye bu alanlarda istikrarlı bir biçimde büyümeye, kalkınmaya devam etmektedir. Bizler, Türkiye'nin sanayi ile birlikte daha da büyüyeceğinin farkındayız. Türk sanayisine ivme kazandıracak olan projelerimizden biri de, Türkiye'nin otomobili projesidir. Fakat, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçenlerde bir konuşmasında, seçim vaadi olarak, yerli otomobil projemizi durduracağını söyledi. Sayın İnce, bu konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuştur. Belli ki Sayın İnce, Türkiye'nin otomobilinin teknolojik donanımına dair bilgi sahibi değil. Bir cumhurbaşkanı adayının, Türkiye'nin sanayide eşik atlaması olacak böylesi bir projeyi durdurmayı vadedebilmesi, aslında ne ile karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından ibret vericidir" dedi.
Bakan Özlü yerli otomobilin çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olarak yola çıkacağını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin otomobili, sadece bir otomobil yapma projesi değildir. Türkiye'nin otomobili projesi, otomotiv sektörü ile birlikte yazılımdan bilişime kadar, birçok sektör için kaldıraç vazifesi görecek bir projedir. İnce'nin 'çok eski bir teknoloji' diye kendince küçümsemeye çalıştığı Türkiye'nin otomobili, yazılımı ve donanımı ile geleceğin otomobili olacak elektrikli otomobil projesidir. Sayın İnce istese de istemese de çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olan yerli otomobilimiz, yollara çıkacaktır. Yapmayı değil bozmayı vadeden bu anlayışı, milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz bozanlarla değil, yapanlarla yoluna devam edecektir."

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Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret vericiBakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret vericiBakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret vericiBakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici

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