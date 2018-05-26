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Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici(1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 17:57 | Son Güncelleme

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN FİLYOS'UN ŞANSI YÜKSEK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak'ta partisinin seçim bürosu açılışını yaptı.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN FİLYOS'UN ŞANSI YÜKSEK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak'ta partisinin seçim bürosu açılışını yaptı. Partililere hitaben konuşma yapan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gerçekleştirilecek Filyos projesinin de olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projeye büyük önem verdiğini dile getiren Bakan Özlü, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız 360 sayfalık seçim beyannamesinde bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı anlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği Filyos projemiz de seçim beyannamesinde yer aldı. 2019 yılının ilk yarısında ilk etabının tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Proje çalışmaları olan limanın karayolu ve demiryolu bağlantısını yapımının da gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Liman arkasında bir Filyos endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi olarak ve bu bölgenin bir bakanı olarak beni çok heyecanlandırıyor. Amacımız bölgedeki sanayi parsellerini bu sene içinde sanayicilerle buluşturmaktır. Buna çok önem veriyoruz ve Türkiye'nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacaktır. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak endüstri bölgesi sanayimize ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak" YER SEÇİMİ GELECEK YIL YAPILACAK Bakan Özlü, bölgede üretilen demir çeliğin de Filyos Endüstri Bölgesi'nin ham maddelerinden biri olacağını anlattı. Endüstri bölgesinin elektrikli teçhizat, makine ve motorlu taşıt imalatı gibi pek çok alanda faaliyet göstereceğini ifade eden Bakan Özlü, "Proje ile bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri yeni limanlar çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat arttıracak. İşsizlik azalacak Zonguldak ve çevre ilen göç veren değil göç alan iller haline gelecek. Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi motorlu kara taşıtlarıdır. Bu otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgeside olacak. 5 yatırımcıdan oluşan konsorsiyum ortak bilişim grubu Filyos'u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu da ifade edeyim. Filyos Endüstri Bölgesinin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat ta olacak. Bu yönden Filyos'un şansı yüksek" Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

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