Bakan Özlü: Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damga vuracağız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 126 kadın milletvekili adayı gösterdiklerini, yaş ortalamasının 44 olduğunu belirterek, "Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damga vuracağız'' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçim çalışmalarını başlatmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Özlü, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Biliyorsunuz bugün son gündü, tüm partiler seçim kuruluna aday listelerini verdiler. Ak Parti olarak bizde verdik. 24 Haziran seçimleri için start verilmiş oldu. Ak Parti adayları Türkiye'nin her yerinde göz dolduran, kendisini seçim bölgeleri ile bütünleştirmiş, seçmenlerimiz tarafından sevilen isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız listelerde bizim farkımız bir kez daha ortaya çıktı. 126 kadına aday gösterdik. Adaylarımızın yaş ortalaması 44'tür. Yine 25 yaş altında 57 tane adayımız var. Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damgamızı vuracağız. Ak Parti aday listeleri yıldız gibi parlıyor" diye konuştu.

Bakan Özlü, gazetecilerin 'Aday gösterilmeyen aday adayları kırgınlık yaşar mı?' sorusunu, "Bizim partimizde asla kırgınlık olmaz. Buradaki her bir arkadaşımızın geçmişte aday adaylığı vardır ve aday gösterilmemiştir. Bunlardan birisi benim. 2011'de bende aday adayıydım, listede gösterilmedim bakın geldim bugün bakanlık yapıyorum" diyerek cevapladı.

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