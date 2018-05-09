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Bakan Özlü Kadınlarımız akademi dünyasına mühürlerini vuracak (EK)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

4)BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ'DEN 'TAMAM' AÇIKLAMASI AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile yönetimi tarafından, AK Parti İzmir il binasında ağırlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gündemdeki tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber Umut KARAKOYUN-Kamera Davut CAN İZMİR, (DHA)4)BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ'DEN 'TAMAM' AÇIKLAMASI AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile yönetimi tarafından, AK Parti İzmir il binasında ağırlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gündemdeki tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, grup toplantısında Milletimiz ne zaman 'tamam' derse o zaman çekiliriz sözlerinin ardından, Twitter üzerinden muhalefet ve iktidar yanlılarının başlattığı Tamam, Devam polemiğine ilişkin açıklama yapan Özlü, hükümetin icraatlarına değindi. Özlü, Bizim partimiz 2002'den kurulduğu günden beri milletin fikirlerine önem veren milletin emrinde olan bir partidir. Milletimiz ne derse bizim başımızın üstündedir. Milletimiz bize her dönem görev verdi. Geçen 16 yıla baktığımız zaman milletimizin bizi desteklediğini görüyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Geçmiş geleceğin ne olduğunu gösteriyor. Devam mı tamam mı millet söyleyecektir diye konuştu. AK Parti'nin seçim manifestosuna yönelik CHP'den gelen eleştirilere de değinen Bakan Faruk Özlü, şunları söyledi Erken seçim kararının alınmasından sonra en planlı programlı hareket eden parti AK Parti'dir. Biz manifestomuzu ilan ettik. Yakında seçim beyannamesi açıklanacak. Milletvekili aday adaylarımızın mülakatları ile yoğunuz. Diğer partiler aday adayı bulamazken biz adaylarımızı nasıl seçeceğimiz noktasında ince eleyip sık dokuyoruz. Bu milletimizin bize duyduğu güveni gösteriyor. Hangisinin bir manifestosu var Hangisine bizim partimize olan kadar yüksek teveccüh var Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Mukayesesini aziz milletimiz yapacak. Bunu Haziran'da göreceğiz. BAKANDAN 'DEVAM' GÖNDERMESİ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TUBİTAK'a veteriner başkan atandı sözlerini hatırlatan Özlü, Muhalefetin tembel olduğunu defalarca söyledim. Çalışmıyorlar. CHP'nin adayı Muharrem İnce bir konuşmasında 'TÜBİTAK'a veteriner başkan atamayacağız' dedi. 1960'lı yıllarda kurulan kuruma atanan başkanlardan hiçbiri veteriner hekim değil ayrıca veteriner de olabilir. Onları niye küçümsüyorsunuz Muhalefet maalesef Türkiye'de çalışmıyor. Dedikodu ile politika üretmeye çalışıyor. 24 Haziran'da göreceğiz. Biz çalışarak iktidardayız, çalışmaya devam edeceğiz. Elbette 'devam' olacak diye konuştu. İzmir'e çok sık geldiğini ve İzmir'in güzel bir şehir olduğunu açıklayan Özlü, İzmir'i seviyoruz. İzmir'le ilgili projelerimiz var. Bunlar hayata geçiyor dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül ise Bakan Özlü'nün İzmir'le ilgili çok güzel çalışmalarının olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından program basına kapalı şekilde devam etti.

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