Bakan Özlü: Muhalefet, kin ve nefretle davranıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, muhalefetin kin ve nefretle davrandığını belirterek, "Biz yapmak için, yapacaklarımız için, yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitim sonrası sandık görevlilerine verilen iftara Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, "Bizim Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları hep yapmak üzerine, sevgi üzerine şefkat üzerine. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz, yaptıklarımızı söylüyoruz, sevgi ile şefkatle davranıyoruz. Karşı tarafa bakın, karşı taraf yıkmak üzerine konuşuyor. Kinle ve nefretle davranıyor, tepki ile davranıyor. Aramızda ki fark bu. Biz yapmak için, yapacaklarımız için yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar. Muhalefet söylemlerine bakın, sevgi, şefkat, kucaklamak bunları göremezsiniz. Tutturmuşlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, başka söyledikleri bir şey yok. Türkiye'nin geleceği sadece Türkiye'nin geleceği değil, bölgenin geleceği, mazlumların geleceği, AK Parti’nin geleceği ile ilgilidir. Biz ne kadar güçlü olursak, AK Parti ne kadar güçlü olursa, arkamız ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacak. Bizim bölgemizde ki mazlumlar, yoksullar haksızlığa uğrayanlar, onlarda o kadar güçlü olacaklar. Dolayısı ile bu son 10 gün sizlerden büyük bir heyecan, şevk ve istekle çalışmanızı istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışacağız" dedi.

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