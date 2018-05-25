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Bakan Özlü: Muharrem bey dersine iyi çalışmıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil hakkındaki görüşlerine cevap vererek, "Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız.

Bakan Özlü: Muharrem bey dersine iyi çalışmıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil hakkındaki görüşlerine cevap vererek, "Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız. Maliyetinin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden, geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobilden bahsediyoruz. Dersine iyi çalışmıyor" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti'den Düzce milletvekili adayı olan ve olamayanlarla iftarda bir araya geldi. Özlü, iftar sonrası yaptığı açıklamada seçim süreci içerisinde her vatandaşa ulaşacaklarını ifade ederek, "Çok çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Bu süreçte gelecek için dün seçim beyannamemizi açıkladık, gelecek için vaatlerimizi, sözlerimizi kendileri ile paylaşacağız" dedi.
'MUHARREM BEY DERSİNE İYİ ÇALIŞMIYOR'
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobille ilgili açıklamalarına cevap veren Özlü, "Muharrem Bey'in konuşmalarınıza baktığınız zaman dersine iyi çalışmıyor. Geçen defa da TÜBİTAK Başkalığı için bir konuşma yaptı. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağım dedi. Oysaki TÜBİTAK Başkanı veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekimde olabilir. Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey'in yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Dersine iyi çalışmıyor. Şunu bilmesi gerekir ki Muharrem Bey'in, bizim üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobildir. Elon Musk'ın ürettiği Tesla'nın ürettiği gibi bir otomobildir. Bir teknoloji ürünüdür. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız. Maliyetinin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tamamen geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobilden bahsediyoruz. Dersine iyi çalışmıyor" diye konuştu.

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Bakan Özlü: Muharrem bey dersine iyi çalışmıyor

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