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Bakan Özlü: “Sanayiye gereken her türlü desteği sağlayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi sitelerinin istihdama katkısının 1 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, “Bakanlık olarak gereken her türlü desteği sağlayacağız" dedi.Balıkesir’de temaslarını sürdüren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi’nde iki fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Özlü: “Sanayiye gereken her türlü desteği sağlayacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi sitelerinin istihdama katkısının 1 milyonun üzerinde olduğunu belirterek, “Bakanlık olarak gereken her türlü desteği sağlayacağız" dedi.
Balıkesir’de temaslarını sürdüren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi’nde iki fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özlü, ardından Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nin temelini attı. Törende konuşan Bakan Özlü, "Türkiye’de 858 tane sanayi sitesi var. Son projelerimizle modern sanayi siteleri kuracağız. Şehrin içinde kalmış olan sanayi sitelerini şehrin dışına çıkartmak için projeler yürütüyoruz. Türkiye’de sanayi sitelerinin istihdama katkısı 1 milyonun üzerindedir. Bunu 4 ile çarparsanız 4 milyon kişiye hitap eden bir yapıdan söz ediyoruz. Sanayi sitelerimiz her kesimde var. Bir kısmı küçük, bir kısmı eskimiş durumda. Bugün de modern bir sitenin kuruluşuna öncülük edenleri tebrik ediyorum. Bizim teşviklerimiz var. Sanayimizi destekliyoruz. Bütçemizin el verdiği imkanlar içerisinde Balıkesir OSB’yi de destekleyeceğiz. Bu siteler rastgele siteler olmasın, güneş enerjisinden istifade eden, arıtma tesisleri olan siteler olsun istiyoruz. Kreşlerimiz, modern yönetim binaları olsun istiyoruz. Bakanlık olarak gereken her türlü desteği sağlayacağız" dedi.
Bakan Özlü, beraberindeki Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ile birlikte sanayi sitesinin temelini attı.

Bakan Özlü: “Sanayiye gereken her türlü desteği sağlayacağız

Bakan Özlü: “Sanayiye gereken her türlü desteği sağlayacağız

Bakan Özlü: “Sanayiye gereken her türlü desteği sağlayacağız

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