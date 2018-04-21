Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimlere, belirsizlik ortamı olarak bakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, "Seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin hizmet binası açılış törenine katıldı. Kooperatif binası önünde Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan başta olmak üzere sanayici ve iş adamları tarafından karışlanan Bakan Özlü’ye AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer ile Yusuf Beyazıt eşlik etti.

Bakan Özlü, açılış töreninde Türkiye olarak, büyük hedeflere doğru yol alırken, o yolun önündeki engelleri kaldırarak bugünlere geldiklerini kaydetti. 2002 yılına kadar kullandırılan toplam kredi miktarı 153 milyon lira iken, son 15 yıl içerisinde, 1,5 milyon esnaf ve sanatkara, kooperatifler kefaletiyle, 81 milyar lira kredi kullandırdıklarını ifade eden Bakan Özlü, "Tokat ili ve ilçelerinde, 2003 yılından itibaren, son 15 yıl içerisinde 274 bin esnaf ve sanatkarımız, 1,3 milyar lira kredi kullanmış durumda. Bu güzel tabloda; Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin katkısını da görmezden gelemeyiz. Bin yıllık ahilik geleneğinin ve yardımlaşmanın sembolü olan bu yapının, esnafımıza ve ülkemizin ekonomik hayatına katkısı, son derece büyüktür" dedi.