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Bakan Özlü: "Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

DÜZCE (İHA)

Bakan Özlü: "Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz"

DÜZCE (İHA)

Bakan Özlü:

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