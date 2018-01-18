HABER

Bakan Özlü: Sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 12:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, "Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TFF 3. Ligde mücadele eden ve son dönemde zorluk çeken Düzcespor'la ilgili olarak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan Özlü iş adamları ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Afrin'e harekatı ile ilgili olarak konuşan Özlü, "Türkiye kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede gerek Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Cam filmi konusunda Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarına göre nihai kararın verileceği belirten Özlü, "Cam film konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koyuldu. Bu öneriyi sayın başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız" dedi.

Özlü, Şehit Cihan Aksarı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Özlü, öğrencilerin artık, 'Ali ata bak. Ali Topa bak' fişleri yerine 'Ali robot yapsın, Ayşe kodlama öğrensin' şeklinde fişler okuyacağını söyleyerek, öğrencilere bilim dergisi dağıttı. Bakan Özlü daha sonra Düzce'den ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.