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Bakan Özlü: “Teknoloji açığımızı kapattığımız gün, dış ticaret açığı diye bir problemimiz kalmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin geleceğinini yüksek teknolojide olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji açığımızı kapattığımız gün, dış ticaret açığı diye bir problemimiz kalmayacaktır" dedi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin geleceğinini yüksek teknolojide olduğunu vurgulayarak, "Teknoloji açığımızı kapattığımız gün, dış ticaret açığı diye bir problemimiz kalmayacaktır" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’na katıldı. Programda Türkiye’nin ileri gelen teknoloji firmalarının temsilcilerine konuşma yaptı.

“Türkiye beyaz eşya sektörü, dünyada 7’nci ve Avrupa’da 3’üncü büyük ihracatçı konumdadır”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin beyaz eşya sanayisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "2017 yılında, ihracatını yüzde 7 artırarak Türkiye rekoru kırmıştır.Beyaz eşya sanayinin ihracatı 4.1 milyar dolara, dış ticaret fazlası ise 3.1 milyar dolara çıkmıştır.Türkiye beyaz eşya sektörü, dünyada 7’nci ve Avrupa’da 3’ncü büyük ihracatçı konumdadır” dedi.

“Elektronik sanayisini arkasına alan ülkeler büyümektedir”
Bakan Faruk Özlü, “Malezya, Singapur, Güney Kore, Finlandiya, İsveç gibi ülkeler; kalkınmalarını elektronik sanayisine yaptıkları yatırımlara borçludur. Hükümetimiz ve Bakanlığımız; özellikle imalat sanayine yönelik destek ve teşviklere büyük önem vermektedir. Biz bakanlık olarak TÜBİTAK tarafından, 2017 yılında, 175 milyon lira hibe desteği verdik. KOSGEB tarafından imalat sanayindeki firmalara yaklaşık 200 milyon lira hibe desteği sağladık. Elektrik-Elektronik Sanayine yönelik, KOSGEB tarafından 750’ye yakın firmaya, TÜBİTAK tarafından 174 firmaya destek verdik. Ayrıca; geçtiğimiz hafta, 2018 yılında, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, son derece önemli teşvikler kanunlaşmıştır. Buna göre;İmalat ve bilişim sektöründe, mevcut istihdama ilave her bir çalışanın,tüm sigorta primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin en büyük açığı teknoloji açığıdır”
Türkiye’nin en büyük açığının teknoloji açığı olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, "Teknoloji açığımızı kapattığımız gün, dış ticaret açığı diye bir problemimiz kalmayacaktır.Cari açığımızı azaltmanın yolu; sanayimizin ihtiyaç duyduğu girdilerin yerli üretimle sağlanmasından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye son 10 yılda ithal ettiği cep telefonlarına yaklaşık 24 milyar dolar ödedi”
Türkiye’nin son 10 yılda ithal ettiği cep telefonlarına yaklaşık 24 milyar dolar ödediğini kaydeden Bakan Özlü, “Bu parayla; kaç tane hava alanı, kaç tane Organize Sanayi Bölgesi, kaç tane Teknokent inşa edebileceğinin hesabı ortadadır. Yine son 10 yılda ithal edilen cep telefonu sayısı,142 milyon adettir.Bu rakamlar bize şunu göstermektedir: Mutlak surette; yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler üretmeli ve ihraç etmeliyiz. Türkiye’nin geleceği; yüksek teknolojidedir, yüksek katma değerdedir. İthal ara malı ürünlerin, ülkemizde üretilmesi konusu;artık milli bir beka konusudur, milli bir hedeftir” dedi.

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