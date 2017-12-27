Bakan Özlü: Türkiye'nin otomobil projesini hafife alıyorlar (2)

'MUHALEFET, SATIR ARALARINDA KÖTÜ NİYET ARIYOR'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konya'daki programı kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Özlü, burada, yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) değerlendirdi. Muhalefetin, KHK'larda kötü niyet aradığını savunan Özlü, ''Bu KHK'nın bazı bölümleri, birkaç gündür tartışılıyor. KHK'da muhalefetin itiraz ettiği biçimde herhangi bir anlaşılmaz taraf yoktur. Madde, son derece açık ve nettir. Hem Sayın Başbakan'ımız hem de bakanlarımız ve parti sözcülerimiz gerekli açıklamayı yaptılar. Bu düzenleme, 15 Temmuz'dan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsayan düzenleme değildir. Muhalefet, ısrarla bunu anlamak istemiyor. Satır aralarında kötü niyet arıyor. 'Devlet, çete kuruyor' türünden bir muhalefet anlayışını reddediyoruz. Ne demek, 'Devlet çete kuruyor'? Ne demek? Bu düzenleme ile ilgili insanlar, sokaklarda birbirinin kafasına sıkacak, demek. Bu ifadeler; son derece tehlikeli, yanlış ve çirkindir. Muhalefet, bu düzenlemenin diliyle ve mantığıyla uğraşıyor, uğraşmamalı. Kendi diliyle kendi mantığını gözden geçirmeli" diye konuştu.