Bakan Özlü: “Ülkemizi 2023 hedefine ulaştıracak en büyük argüman sanayidir”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli argüman sanayidir” dedi. Bakan Özlü, bilişim ve yazılıma KOSGEB desteği verileceğini de söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı ek hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, 2017 yılında 110 milyar lira üzerinde sağlık harcaması yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin gerçekleştirdiği sağlık devriminin önemli bir halkasını oluşturacak. 2003 yılında başlattığımız sağlıkta dönüşüm programında çok önemli mesafeler katettik. Devletimizin sağlık alanında yaptığı toplam harcama 2002 yılında 13,5 milyar lira iken, 2017 yılında 110 milyar liranın üzerinde sağlık harcaması yapılmıştır. 2002 yılında Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçe 2,2 milyar TL iken, 2018 yılında Sağlık Bakanlığının bütçesi yaklaşık 38 milyar TL’ye yükselmiştir. Hastane sayımız, birinci basamak sağlık tesisi sayımız, yatak sayımız ve sağlık personeli sayımız son 16 yıl içinde katlanarak büyümüştür. Özellikle hastane yatak sayısında 2002 yılından bugüne 10 kat artış sağlanması tesadüf değildir. Nasıl ki bilimde, teknolojide, sanayide ve dolayısıyla ekonomide büyük hedefler koyduysak sağlıkta da büyük hedefler koyduk ve o hedeflere adım adım ulaştık. Bu çerçevede üniversitelerimizin ve üniversite hastanelerimizin yeri ve önemi çok büyüktür” dedi.

“Üniversitelerimiz kendini yeniden gözden geçirmelidir”

Bakan Özlü, üniversitelerin teknoloji üretmeye başlaması gerektiğine işaret ederek, “Üniversitelerimizin sağlıkta ve diğer alanlarda artık klasik bakış açılarından uzaklaşıp, çağın gereklerine göre pozisyon almaları şarttır. Üniversiteler, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye transfer eden zeminler olmalıdır. Biz, bakanlık olarak tüm üniversitelerimize ısrarla bir çağrıda bulunduk. Üniversitelerimizin AR-GE ve inovasyona önem vermelerini istedik. Bu yönde kendilerine her türlü desteği vereceğimizi açıkça söyledik. Bu amaçla yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç sonunda üniversitelerimiz için model oluşturacak araştırma üniversitesi statüsünü geliştirdik. Araştırma üniversiteleri, eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır. Bu doğrultuda üniversitelerimizin de kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz. Bilim, teknoloji, AR-GE ve inovasyon yarışında Düzce Üniversitesinin ön saflarda yer almasını ümit ediyorum. Sadece hastanesiyle değil, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla, hem bölgenin hem de ülkemizin gözde kurumlarından birisi olmasını bekliyorum. Düzce, buna hazırdır. Düzce’yi bilim ve teknoloji merkezi haline getirmek için bir teknopark, mevcut OSB’lere ilave olarak iki yeni OSB ve bir de genişleme alanı yaptık. Düzce’de Bilim Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. İlimizdeki AR-GE merkezi sayımız 8’e ulaştı. Düzce’nin bilim, sanayi ve teknoloji altyapısını büyük oranda tamamladık. Ama bunların hepsi fiziksel altyapılardır. Bu altyapının üstünde bilimin ve teknolojinin yükselmesini istiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra asıl görev üniversitemize düşüyor. Biz hükümet olarak, bakanlık olarak bu anlamda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üniversitelerimizin de bizimle aynı dili konuşmasını, bilim ve teknoloji odaklı üretimi ön plana almasını bekliyoruz. Kampüslerin ve binaların dışına çıkan, bir eli bilimde ve sanayide, diğer eli hayatın içinde bir üniversite istiyoruz. Aynı şekilde Düzce’ye güç ve enerji katan, binalarının içini teknoloji ile dolduran, nicelik değil nitelik için uğraş veren bir Düzce Üniversitesi istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’da 7.”

“Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak olan en önemli enstrümanımız sanayimizdir” diyen Bakan Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da artarak devam edecektir. Dün açıklanan rakamlara göre sanayi üretim endeksimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artmıştır. Son bir yılda ise sanayi üretimimiz yüzde 12,8 artış göstermiştir. Türkiye sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide katettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir. Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’da 7. sıraya yükselmiştir. Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi’nde yer alan 3 bin 836 ürünün 2 bin 982’sini, yani yüzde 78’ini üretebiliyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 sene içinde Avrupa’da üretilen bütün sanayi ürünlerinin yüzde 100’ünü üretmiş olacağız.” “Türkiye yerli ve milli sanayiyi kalkınma politikası olarak benimsedi”

Yerli ve milli sanayinin önemine dikkat çeken Bakan Özlü, “Bildiğiniz gibi yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payımızı artırmak için kurulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Bu kurul yerli ve milli sanayimize bakışımızın en somut ifadesidir. Türkiye artık yerli ve milli üretimi bir sanayi politikası ve bir kalkınma politikası olarak benimsemiştir. Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir. Nasıl ki Zeytin Dalı Harekâtı’nda milli ve yerli imkanlarımızdan güç alarak düşmanla mücadele ediyorsak, sanayi savaşında da yerli ve milli üretimimizle galip geleceğiz. Yerli sanayide tarihi adımlar atacağız. Başlangıç olarak ithalatımızda 15 milyar dolarlık paya sahip 43 ürünü yerlileştirmek için teşviklerimizi başlattık. Katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak 5 odak sektör belirledik. Bu sektörler kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörleridir” dedi.