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Bakan Özlü: Yeni sistem ile tüm belirsizlikler ortadan kalkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli bir adım olacağını ifade ederek, "Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak" dedi.

Bakan Özlü: Yeni sistem ile tüm belirsizlikler ortadan kalkacak

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli bir adım olacağını ifade ederek, "Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'a geldi. Bakan Özlü'yü Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri kent merkezi girişinde karşıladı. Bakan Özlü ilk olarak Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Özlü, Türkiye'nin büyük hedeflere doğru yol aldığını ve engelleri kaldırarak bugünlere geldiğini belirterek, "Yolumuzu sadece hedeflerimiz açmadı. Aynı zamanda sahip olduğumuz değerlere, potansiyelimize ve milletçe taşıdığımız ruha güvendik. O yüzden pek çok ülke ekonomik krizlerle boğuşurken, biz büyümeye devam ettik. Bir yandan büyük projelere, büyük yatırımlara imza attık. Diğer yandan güçlü esnafın, güçlü ekonominin teminatı olduğunun bilinciyle, küçük büyük demeden, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın omuzlarındaki yükü kaldırmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki esnaflarımız, sadece ekonomimizin değil, sosyal hayatımızın da omurgasıdır. Ekonomi dünyasında tüm kurallar değişip, rekabet çok daha acımasız hale gelirken esnaf ve sanatkârımızı bu acımasız rekabet ortamında korumak için çalıştık" dedi.
'BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKACAK'
2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin, bugün 170 milyar doları hedefleyen bir ülke haline geldiğini söyleyen Bakan Özlü şöyle konuştu:
"Onca badireye, iç ve dış çalkantıya rağmen ekonomimiz istikrarlı büyümesini sürdürdü, bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Çünkü ekonomi güven ve istikrar ortamında büyür. Herkes, bu güven ve istikrar ortamında yatırım yapmaktan çekinmez, işini, aşını büyütmek için çalışır. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler bu yönde atılan önemli bir adım olacak. Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. Seçimlere, belirsizlik ortamı olarak bakmak yanlıştır. Ayrıca; seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına, asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir."

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