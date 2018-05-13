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Bakan Özlü'den CHP'li 15 milletvekili yorumu: Yakışıksız

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

 BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti'ye geçen ve tekrar CHP'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili, "Durum değişiyor istifa ediyorlar.

Bakan Özlü'den CHP'li 15 milletvekili yorumu: Yakışıksız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İYİ Parti'ye geçen ve tekrar CHP'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili, "Durum değişiyor istifa ediyorlar. Durum değişiyor geri dönüyorlar. Şık olmayan, son derece yakışıksız bir hadise" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, temel atma ve açılışlar için Düzce'ye geldi. Çilimli'de spor salonunun temel atma töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan Özlü, İYİ Parti'ye geçen ve tekrar CHP'ye dönen 15 milletvekili ile ilgili olarak, "Nesini söyleyelim, ne söyleyelim, yani komedi gibi. Yani istifa ediyor, aç kapa gibi. İstifa ediyor, geri çağırıyor. Bir tiyatro, bir komedi. Bakın bunun nesine güveneceksiniz? Durum değişiyor istifa ediyorlar. Durum değişiyor geri dönüyorlar. Şık olmayan, son derece yakışıksız bir hadisedir. Ama 24 Haziran'da milletimiz her şeyi görüyor, milletimiz bunun takdirini yapacaktır" diye konuştu.

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Bakan Özlü'den CHP'li 15 milletvekili yorumu: YakışıksızBakan Özlü'den CHP'li 15 milletvekili yorumu: Yakışıksız

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