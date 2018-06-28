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Bakan Özlü'den Düzce'de seçim sonuçlarına itiraz açıklaması (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

'BİZE GÖRE FARK 300'ÜN ÜZERİNDEDİR' Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'den milletvekili seçilen Ümit Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamasına tepki gösterdi.

'BİZE GÖRE FARK 300'ÜN ÜZERİNDEDİR'

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'den milletvekili seçilen Ümit Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamasına tepki gösterdi. Ümit Yılmaz, Özlü'nün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sayın Bakanın zannederim 17 fark kaldığı gibi kendisine gelen yalan bilgiyi söylemesini, bugün toplanacak olan ve 17.00'de bitecek olan ilçe seçim kurullarının itirazları değerlendirmesi öncesi adaleti etkilemek olarak görüyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Zannederim kendisinin bu işlere ayıracak zamanı yok. Bu seçimlerin sayılmasının sebebi olarak geçersiz oyları gösterdiler. Geçersiz oyların Türkiye rakamı 1 milyon 52 bindir. Düzce ortalaması geçersiz oylarda Türkiye genelinin altındadır. Bu geçersiz oyları bahane ederek sandıklarda birtakım usulsüzlükler yapacaklarından hareketle bizim arkadaşlarımız tam 4 gündür seçim kurulunun önünde bekliyor. Bu tür talihsiz açıklamaların olmamasını ve adaleti etkilemeye yönelik yalan, yanlış beyanların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz."

Sadece kendisinin değil tüm Düzceli seçmenin hakkını korumaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Türkiye'ye rezil olduğumuzu bildirmek istiyorum. Arkadaşlar, Düzce'yi Türkiye'ye rezil etmişlerdir. Bu açıklamalardan vazgeçmelerini, adaleti etkilemeye yönelik açıklamaları bitirmelerini istiyoruz. Biz ittifaka zarar gelmesin diye elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalıştık ama anladığım kadarıyla içlerine sızan odaklar, ittifakı bozmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Bu nifakları temizleyemediler. Biz ittifakı bozmamak için elimizden geleni yapacağız. Bütün MHP üyeleri ittifakın dağılmaması için elinden geleni gösteriyordur. Birtakım yalan, yanlış açıklamalarla toplumda oluşacak galeyanı tetiklemesinler. YSK'da mühendisler bu hesaplamaları yapıyor. Sayın Bakanın kendisine verilen yalan yanlış bilgilerle bunu açıklaması abesle iştigaldir" dedi.

Yılmaz, kendi ellerindeki verilerin aradaki farkı 300'ün üzerinde olarak gösterdiğini belirterek, "Aradaki farkın 17 olduğu tamamen yalandır. 17 gibi az fark mevcut değildir. Bizim elimizdeki veriler tamamen farklıdır. Bizim elimizdeki verileri göreceksiniz. Bize göre fark 300'ün üzerindedir" diye konuştu.

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