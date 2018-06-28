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Bakan Özlü'den Düzce'de seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, AK Parti'nin itiraz ettiği seçim sonuçlarının ardından yeniden oy sayma işlemi devam ediyor.

Bakan Özlü'den Düzce'de seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, AK Parti'nin itiraz ettiği seçim sonuçlarının ardından yeniden oy sayma işlemi devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir durum olmadığını söyledi.
24 Haziran'da yapılan milletvekilliği seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Seçimin ardından AK Parti seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını istedi. AK Parti'nin itirazının ardından başlanan oy sayım işlemleri devam ediyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir durum olmadığını belirterek, şöyle dedi:
"Oy farkının 17 oya kadar düştüğü bir seçimde oyların yeniden sayılmasından daha doğal bir şey olamaz. Oyların yeniden sayılması seçim üzerindeki şüpheleri ve şaibeleri kaldırır. Hakimler var, sayıyoruz. Biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, şüpheleri kaldırmak için hakimlerin nezaretinde yeniden sayılması sağlık işaretidir. Dolayısı ile burada sayılmaması yanlış olur. Oy farkının 17'ye kadar düştüğü seçimde oyların sayılmaması yanlış olur. Oylar tekrar sayılmalıdır. 4 bin 700 geçersiz oydan bahsediyoruz. Oylar mutlaka sayılmalıdır. Bu oylar gizliden sayılmıyor, açıktan sayılıyor. Ne var bunda? Oylar sayılıyor, bakana tepki var. Yaptığımız her şeyde Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ile istişare halinde yapıyoruz. Düzce ne yapıyorsa Genel Merkezin talimatı ile yapılıyor. 5 Temmuz'da açıklansın, açıklandıktan sonra ben bütün arkadaşlarımızı tebrik edeceğim" dedi.

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