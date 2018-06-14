Bakan Sarıeroğlu, 100 bin gence yazın çalışma imkanının detaylarını anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, her yıl 100 bin gence öğrenim gördükleri şehirde yaz döneminde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getirilmesine ilişkin, "Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Adana'da TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

"Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin gencin yaz tatilinde 3 ay boyunca çalışabileceğini söyledi, bu sistem nasıl işleyecek?" sorusunu cevaplayan Bakan Sarıeroğlu, uygulamanın detayları hakkında bilgi verdi.

Sarıeroğlu, bu düzenlemeye önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İstihdam ve gençler konusu hem geçmiş 16 senemizde hem de ileriki süreçte gündemimizin birinci sırasını oluşturuyor. İstihdam konusu 16 yıldır AK Parti iktidarımız döneminde en güçlü başarı hikayesini yazdığımız alan. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' sadece istihdam boyutuyla değil sosyal farkındalık konusu, gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması açısından sosyal konularla ilgili olarak farkındalıklarını arttırmaya yönelik hem de devletin o sıcak elini gençlerimizin üzerine tutarak, ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak."