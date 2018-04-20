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Bakan Sarıeroğlu: "24 Haziran bir milat olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "24 Haziran bir milat olacak ülkemiz açısından.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "24 Haziran bir milat olacak ülkemiz açısından. Daha hızlı kalkınma, gelişme anlamında yeni bir dönem ülkemizde başlamış olacak. Yeni bir hükumet sistemi modeli, ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bu yıl birincisini düzenlediği "Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları" ödülleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katıldığı törenle sahiplerini buldu. Bakırköy’de bir otelde gerçekleştirilen törene Bakan Sarıeroğlu’nun yanı sıra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, yönetmen Hilal Saral, usta oyuncu Nevra Serezli, tezhip sanatçısı Nilüfer Kurfeyz ile çok sayıda kadın katıldı. Törende kadınların iş hayatındaki yerine toplumsal hayattaki önemine dikkat çekilirken mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçimin Türkiye için bir milat olduğuna dikkat çekerken MHP ve AK Parti’nin sunduğu ortak erken seçim önergesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmesine yetişmek üzere salondan erken ayrıldı.

"İlk defa bu sene pilot olarak uygulayacağız, ücret desteği vermeye başlıyoruz"
Bugün MHP ve AK Parti’nin sunduğu ortak erken seçim önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini ancak bir esnaf kızı olduğunu belirterek ödül törenine katılmak istediğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kadın istihdamı odaklı olarak bu dönemde çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmış durumdayız. Bu bağlamda OECD ülkeleri içerisinde son 10 yıl içinde en fazla kadın istihdamını artıran ülke konumundayız. 2002 yılında 4 bin 543 kadını işe yerleştirmişken 2017 yılında 356 bin kadını işe yerleştirmişiz. Esnaf ekonomimizin can damarı, esnaflarımızın mutlu, umutlu, huzurlu olursa, bunun tüm topluma yayılacağına inanıyoruz. Prim desteği dışında esnaflarımızla ilgili ilk defa bu sene pilot olarak uygulayacağız, ücret desteği vermeye başlıyoruz. Bir ila 3 çalışanı olan esnaflarımıza imalat yapıyorsa, ustalık belgesi varsa bir senden bir benden diyoruz. Yeni bir istihdam imkanı oluşturduğu zaman yanında yeni bir kardeşimizin yetişmesine imkan oluşturduğunda 1 ay maaşını, primini, vergisini devlet olarak biz ödüyoruz. Bir ay da işverenimizin ödemesini bekliyoruz. İnşallah bu uygulamamızı ilk defa yapıyoruz" diye konuştu.

"24 Haziran bir milat olacak"
24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, "24 Haziran bir milat olacak ülkemiz açısından. Daha hızlı kalkınma, gelişme anlamında yeni bir dönem ülkemizde başlamış olacak. Yeni bir hükumet sistemi modeli ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk olmanın da sevincini yaşıyorum"
Törende tezhip sanatçısı dalında ödüle layık görülen Nilüfer Kurfeyz, "Kadınların toplumun temel taşları olmazsa olmazları bunun başlangıç olması ve bir klasik halini alacak olması da çok sevindirici. O anlamda ilk olmanın da sevincini yaşıyorum. Müthiş güzel bir duygu zaten ben sanatıma aşkla bağlı olan bu yaşıma kadar da durmaksızın bunu sürdüren sağlıklı olursam da sürdüreceğim bir sanat icra ediyorum. Hanımların bir arada olduğu bu topluluk çok güzel, hanımlar dünyayı ayakta tutuyor keşke bu ödüller hep böyle sürüp gitse" diye konuştu.
Bu yıl birincisini gerçekleştirilen “Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları"nda yönetmen Hilal Saral, moda tasarımcısı Özlem Süer, ressam Günseli Kato, kadın oyuncu Nevra Serezli, bilim kadını Dr. Leyla Türker Şener, bakır-çini sanatçısı Prof. Dr. Sitare Turan, minyatür sanatçısı Şehnaz Biçer Özcan, hat sanatçısı Ayten Tiryaki, kat’ı sanatçısı Dürdane Ünver, kadın esnaf Özgül Acır, tezhip sanatçısı Nilüfer Kurfeyz, kadın zanaatkar Ayşe Kurtönal gibi isimler jüri tarafından ödüle layık görüldü.

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