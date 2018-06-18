Bakan Sarıeroğlu Adana'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra işçi alımı kadrolu şekilde gerçekleştirilecek. Buralara İŞKUR üzerinden ilanlarımıza çıkacağız. Yönetmeliğimiz çok yakın zamanda çıkacak." dedi.

Sarıeroğlu, kentteki bir otelde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleriyle, kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçiş sürecinin, samimiyetle gerçekleştirilen bir düzenleme olduğunu belirterek, "Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi kalmamış durumda. Bunun aksini kimse söyleyemez." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi göreve geldikten sonra 3 talimat verdiğini anlatarak, "Birincisi 'bu taşeron konusu bitecek.' dedi. İkinci talimat da ücret seviyelerinin artmasıydı. Üçüncü talimat da emeklilerimizle alakalıydı. Birileri diyor ya 'Biz dedik oldu' diye. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu 3 konuyla ilgili çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kendilerinden işçi talepleri olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti: