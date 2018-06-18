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Bakan Sarıeroğlu Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: (2) - "Bundan sonra işçi alımı kadrolu şekilde gerçekleştirilecek. Buralara İŞKUR üzerinden ilanlarımıza çıkacağız. Yönetmeliğimiz çok yakın zamanda çıkacak" - "Kamuda normalde 100 bin kadrolu işçimiz vardı, şimdi 1 milyon oldu. 100 bin işçinin alımı da çok ağır şartlarla gerçekleşiyordu. Bundan sonra kadrolu işçi olarak çok yoğun bir alım dönemi olacak" - "Ülkemize yönelik oyun oynamaya çalışanlar, plan yapanlar, pusuda bekleyenler 24 Haziran'da milletin cevabıyla inşallah yerle bir olacaklar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra işçi alımı kadrolu şekilde gerçekleştirilecek. Buralara İŞKUR üzerinden ilanlarımıza çıkacağız. Yönetmeliğimiz çok yakın zamanda çıkacak." dedi.

Sarıeroğlu, kentteki bir otelde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleriyle, kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçiş sürecinin, samimiyetle gerçekleştirilen bir düzenleme olduğunu belirterek, "Merkezi bütçeyle düzenlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi kalmamış durumda. Bunun aksini kimse söyleyemez." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi göreve geldikten sonra 3 talimat verdiğini anlatarak, "Birincisi 'bu taşeron konusu bitecek.' dedi. İkinci talimat da ücret seviyelerinin artmasıydı. Üçüncü talimat da emeklilerimizle alakalıydı. Birileri diyor ya 'Biz dedik oldu' diye. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu 3 konuyla ilgili çalışmaya başladık." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kendilerinden işçi talepleri olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan sonra işçi alımı kadrolu şekilde gerçekleştirilecek. Buralara İŞKUR üzerinden ilanlarımıza çıkacağız. Yönetmeliğimiz çok yakın zamanda çıkacak. Alanlara göre ayırdık. Eskiden biliyorsunuz kadrolu işçi olmak için KPSS şartı vardı. Buraları düzenledik. Kamuda normalde 100 bin kadrolu işçimiz vardı, şimdi 1 milyon oldu. 100 bin işçinin alımı da çok ağır şartlarla gerçekleşiyordu. Bundan sonra kadrolu işçi olarak çok yoğun bir alım dönemi olacak."

- "Karanlık günleri Türkiye'ye tekrar yaşattırmayacağız"

Bakan Sarıeroğlu, büyüyen ve güçlenen Türkiye'de her konuda yol almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'yi hep birlikte daha iyiye götüreceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Ülkemize yönelik oyun oynamaya çalışanlar, plan yapanlar, pusuda bekleyenler 24 Haziran'da milletin cevabıyla inşallah yerle bir olacaklar." dedi.

Jülide Sarıeroğlu, işçilerin vatan, bayrak ve ezan aşkına sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak hiçbir zaman popülizm yapmadık. Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Bu ülkenin huzurunu, düzenini bozmak isteyenler var. İşte yıkmaktan, durdurmaktan bahsetmek isteyenleri görüyorsunuz. Bunlar boşa söylenmiş sözler değil ama milletimiz fırsat vermeyecek. Türkiye'nin 16 yıllık süreçlerini ve eskiyi biliyorsunuz. Nasıl sıfır zamla, geriye giden maaşlara imzalar atıldığı, maaşların ödenemediği dönemleri, işçi alımı yapılamıyordu, emekli maaşları ödenemiyordu. Bir gecede insanlar kapı dışarı edildi. Bu günleri, bu karanlık günleri Türkiye'ye tekrar yaşattırmayacağız. Bu konuda kararlıyız."

(Bitti)

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adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Hak Iş Jülide Sarıeroğlu

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