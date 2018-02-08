Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son bir yılda 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağladıklarını belirterek, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, “Tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek” dedi. AK Parti Gölbaşı İlçesi Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Bakan Sarıeroğlu, “Omuz omuza çok çalıştık birlikte. Gece gündüz demeden hasta demeden yılmadan Ankara’mızın 4 köşesinde birçok zorluğa rağmen çalışan kadın kollarımızdan Allah razı olsun. Dünya da en büyük kadın örgütlenmesine sahip bir oluşumuz. Bu sayısal büyüklükten öte gerçekten yüreğini ortaya koyan kadınlarımızın azmi ile milletimizin gönlüne giren partiyiz. Teşkilatlarımızın her kademesinde gerçekten kıymet görüyoruz. Bende ilk sandık görevlisi olarak başladım ve çok zor günlerde Allah bize milletvekili olmayı nasip etti. İnşallah daha uzun yıllar boyunca çalışmayı Rabbim nasip etsin. Tarihi günlerden geçiyoruz. AK Parti olarak hiç bir zaman kolay ulaşmadı başarılara. Kadınlarımız her zaman yollarda oldu. Bu süreçler çok önemli ama geçen 15 yılı çok yoğun çalışarak geçirdik. Milletimizi hep daha iyisine ulaştırmak ve ülkemizin dört yanını güzelliklerle buluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek” Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Bakan Sarıeroğlu, “Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Rabbim onları muzaffer eylesin. Gerçekten tuzak üzerine tuzak kurulmak istenen dönemden geçiyoruz. Biz öylesine bir ecdadın torunlarıyız ki, hep mücadele ile geçmiş tarihin bugünlere kadar ulaştırdığı milletin mensuplarıyız. Önümüze çıkacak her zorluğun Rabbim’in yardımıyla üstesinden gelecek güce sahibiz. Tek yürek olmuş durumdayız. Birlik ve beraberlik içinde tek bir noktaya odaklanmış durumdayız. Sınırımızda çok uzun zamanlardır planlar yapılmış. Alt yapılar oluşturulmuş ve terör koridoru ile ilgili yapılan tüm planları bozacağız inşallah. Bu konuda tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek. Hiç kimsenin yapacağımıza inanamadığı bir dönemde El-Bab’ta Fırat Kalkanı Operasyonu başarılı şekilde gerçekleştirdik. Sınırımızda bize rağmen oluşturmayı düşündükleri herhangi bir şeye Türkiye olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Terör ile uzun yıllardır mücadele eden, bunun en büyük ağırlığını yaşamış milletin evlatlarıyız. Bundan sonra da biz bir ve beraber olup tüm kalbimizle ve milletimizden aldığımız güçle hem terör örgütleri, PKK/PYD-YPG ve DAEŞ’i ile birlikte onların arkasındaki asıl aktörlerle mücadelemizi karalı şekilde sürdüreceğiz. Biz Türkiye’yiz, biz büyük Türkiye’yiz. İnşallah güçlü adımlarla ülkemizi geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Biz bunlara kulağımızı gözümüzü kapatmış durumdayız”

Muhalefetin tutumu ile ilgili ise Bakan Sarıeroğlu, “Muhalefetten gerçekten üzüntü verici, içinden geçtiğimiz süreci okuyamama ve gelecek ile ilgili ön görüde bulunamama ile bağlantılı olarak kötü sesler ve kokular geliyor. Biz bunlara kulağımızı gözümüzü kapatmış durumdayız. Hedefimiz belli, nasıl El-Bab’ta nasıl başarılı olduysak Afrin’de de başarılı olacağız inşallah. Biz gönlümüzü Suriyeli kardeşlerimize açtık. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz ülkemizin huzuru için gerçekleştiriyoruz bunları. Birileri ‘Savaş’ ve benzeri şeyler söylüyor. Savaş i,ki ülke arasında olur. Biz şuanda savaş i,çerisinde değiliz. Terörle mücadele içindeyiz ve kökünü kazıyacağız Allah’ın izniyle” değerlendirmesinde bulundu.

“Son bir senede 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağladık”

Zeytin Dalı Harekatı’nda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, istihdam konusunda değinerek şunları kaydetti:

“En ufak bir rehavetimiz olsaydı emin olun bunları hiçbir şekilde yapamazdık. Bu sayede, yüzde 11’lik büyüme oranlarına ulaşmış durumdayız. Son bir senede 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağladık. Operasyonlar devam ediyor. İstihdam ile ilgili yeni bir paketimiz var. Gerçekten ülkemize hız ve ivme kazandıracak bir paket. Bu Pazartesi Bakanlar Kurulu’nda KDV ile ilgili yani 85 yılından beri dokunulmamış olan alan ile ilgili Maliye Bakanlığımızın hazırladığı tarihi yasal düzenlemeler var ve bunları tartışmaya başladık. Ülkemiz ile ilgili bizim büyük hayallerimiz var. Bakanlığımız olarak çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şu an Meclis’te görüşülen Torba Yasa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2. fazını başlattığımız ‘Milli İstihdam’ seferberliğimiz ile ilgili teşviklerimiz var. Ülkemiz bundan sonra İnşallah istihdam ile ilgili hedeflerine güçlü adımlarla ulaşacak. Şuan 10.3 oranında bir işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Atacağımız adımlarla inşallah bu oranı düşüreceğiz. ‘Bir senden, bir benden’ gibi yeni teşviklerimiz var.”

Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çok sayıda milletvekili, delege ve vatandaş katıldı.