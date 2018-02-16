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Bakan Sarıeroğlu, Bitlis’te sağlık yatırımlarının açılışını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bitlis’te sağlık yatırımlarının açılışını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bitlis’te sağlık yatırımlarının açılışını yaptı. Sarıeroğlu, “Bir yandan ‘Zeytin Dalı’ operasyonumuz devam ederken bir yandan da hız kesmeden reform gündemimizi sürdürüyoruz” dedi.
Bakan Sarıeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi’nde (BEÜ) düzenlenen kongreye katıldıktan sonra Valiliği ziyaret etti. Sarıeroğlu, yaptığı değerlendirmede, “Çok hareketli günlerden geçiyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak bizlerde çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. İstatistik oranlarımız açıklandı ve gerçekten memnuniyet verici rakamlalar. Hükümet olarak bir numaralı gündem maddemiz yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve istihdam oranlarımızın daha da artmasıdır. İhracat oranımızı daha iyi seviyelere çıkarılması için yoğun bir tempo içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan ‘Zeytin Dalı’ operasyonumuz devam ederken bir yandan da hız kesmeden reform gündemimizi sürdürüyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili 116 tane eylem başlığı ile ilgili gerçekten çok önemli kolaylıklar sağlayan bürokratik işlemleri azaltan özellikle bizim sosyal güvenlik anlamında yeni iş kuracaklar çok ciddi olarak hem e devlet kapısı üzerinden işlemlerimizin yapılabileceği hem de belediyelerimizde ara yüzler açtık. Böylesine önemli bürokratik işlemlerin azaltıldığı bir kanunumuz meclisten geçti. Hali hazırda Maliye Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir torba kanunumuz var plan bütçe komisyonunda orada da KDV ile ilgili çok önemli düzenlemelerin yer aldığı yine makine teçhizat yatırımları ile alakalı olarak önemli kolaylıkların sağlandığı üretimi teşvik eden imalat sanayiye yönelik önemli teşviklerimizin olduğu ve bizim açımızdan Çalışma Bakanlığı olarak istihdam paketimizin yer aldığı bir torba kanunudur. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemeler var. Gelir vergisi ile ilgili Maliye Bakanlığımızın hazırlıkları var. Bu bağlamda çok güçlü bir reform gündemi ile yolumuza devam ediyoruz. Bunlarında etkisiyle inşallah 2018 yılı içinde işsizlik oranlarımızda çok daha büyük düşüşler yaşayacağımıza en kısa zamanda yürekten inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde kadınları, gençleri ve engellileri önceliyoruz. İnşallah istihdam paketimizle birlikte Bitlis’te de oranlarımızda iyi bir iyileşme sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak Bitlis’e özel bir gündem hazırlayacağız” dedi.
Valilik ziyaretinin ardından sağlık yatırımların açılışını yapmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezine geçen Bakan Sarıeroğlu, açılışın ardından esnafı ziyaret ederek Tatvan ilçesindeki Sorgun Kışlasına geçti.

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