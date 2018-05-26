Bakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz (2)

BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kentte görevli basın mensuplarıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Adana'nın çok güzel şeyler hak ettiğini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, kentin sıkıntılarını bildiklerini belirtti. Sahada olmayı sevdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Arkadaşlarımız, esnafla, çiftçilerle, vatandaşlarla görüşmeler yaptılar. Taksilere bindiler, dolmuşlara ve otobüslere bindiler. Anketlerden daha sağlıklı bilgileri ilettiler. Dersimizi çalıştık geldik. Gerçekten sahada olmayı seviyorum, buna yine önem vereceğim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı halen devam ediyor. Hükümet kuruluncaya kadar bu görevimizi ifa edeceğiz. Bu da gerçekten 81 milyonu ilgilendiren çok kapsamlı çalışmaların yapıldığı bakanlık olması hasebiyle, güçlü bir şekilde bakanlığımızla da iletişimli olarak ama ağırlık 24 Haziran'a kadar burada olacağım" dedi. Gelecek dönemde tüm belediyelerle diyalog sürecini yürütmeyi planladıklarını dile getiren Sarıeroğlu, vatandaşların memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu söyledi. Adana'nın tarım ve sanayi kenti olduğunu da hatırlatan Sarıeroğlu, çalışmalarını bu alanlarda da yoğunlaştıracağını sözlerine ekledi.
Sarıeroğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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