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Bakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Sarıeroğlu, partililere, "Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz. Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu memleketi Adana'da milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Yaşanan yoğun ilgi nedeniyle salonda yerleşim krizi çıktı. Mikrofonu eline alan Bakan Sarıeroğlu, kalabalığın salon içerisinde yayılmasını sağladıktan sonra milletvekili aday tanıtım toplantısı başladı. Aday gösterilmeyen AK Parti milletvekilleri Talip Küçükcan ve Necdet Ünüvar, yaptıkları konuşmada sözlerinin veda olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekerek millet için çalışmalarına devam edecekleri mesajını verdi.
'TOPUKLU AYAKKABI OLMAYACAK'
Kürsüde bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, Adana’ya daha çok istihdam sağlamak, sorunları daha güçlü politikalarla çözmek amacı ile var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Kendisini de tanıtan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:
"Adana’nın evladı olarak milletvekilliği görevini yürüttüm. Has Adanalıyım. Köylü kızıyım, yörüğüm. Adana’nın 15 ilçesini de yüreğinde barındıran Adana’nın evladıyım. Adanalılığımı kimseye tartıştırtmam. Tek sermayem emeğim. Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz. Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız. Bu konuda bu kalabalıktan anlıyorum ki Adana AK Parti teşkilatımız 15 ilçesiyle bu çalışmayı yapmaya hazır."
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü’ne verdiği destekler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildiğini hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirspor ve Adanaspor’a da destek vereceğini açıkladı.
Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, milletvekili adayları Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Sevil Can, Muhammed Aksoy, Mehmet Akif Özbil, Ramazan Çırak, Erol Kahraman, Reşan Arlıer, Necip Fazıl Cengil, Mehmet Gazioğlu, Muhammed Zeki Aç, Zekeriya Yıldızoğlu'nu platforma çağırarak tanıttı.

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Bakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksinizBakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksinizBakan Sarıeroğlu: Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz

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