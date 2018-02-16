Bakan Sarıeroğlu: CHP halkı anlamıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP'nin halkı anlamadığını ileri sürerek, "Görüyorsunuz muhalefetin halini. Allah onların eline düşürmesin. Ne milleti anlıyorlar, ne de içinden geçtiğimiz süreci anlıyorlar. Gittikleri yol çok tehlikeli. İnşallah doğru yolu bulurlar" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Bitlis'e geldi. Bitlis Eren Üniversitesi'nde, Ak Parti Bitlis 5. Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Sarıeroğlu, "Çok büyük bir aileyiz. Slogan olarak kullanmıyoruz. Teşkilatlarımızdan aldığımız ruhu, bizzat yaşıyoruz. Bu aile ruhumuz daim olsun. Bitlis bizim için çok kıymetli. Bitlis’te daha önce koordinatörlük yaptığım için, Bitlis’in alimlerin ve erenlerin şehri olması bizim için çok önemlidir. Çok tarihi süreçten geçiyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Yola çıktığımız 2002'nin 14 Ağustos'undan bu yana milletimize hizmet aşkımızı, ortaya çıkaracağımız icraatlarımızı ortaya koyduk. Parti kapatma davaları, genel başkanımızla ilgili alınan hukuksuz karar, partimize yönelik yalan algı ve itham çalışmaları ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizi daha ileriye götürmek için yaptığımız çalışmalarda önümüze engeller çıkarıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 7-8 Ekim olayları ile birbirimize düşürmeye çalıştılar. En son 15 Temmuz gecesi. 29 gün boyunca nöbetler tutuldu. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gazi Meclis'te oduğunu belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Büyük, güçlü Türkiye’nin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu hesap edemediler. En önemlisi de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa döküleceğini hesap etmediler. Tüm dünyaya nasıl olacağını gösterdik. TBMM çatısı altında olanlardan biriydim. Başkentimizde, gazi şehrimizde kahramanlık destanı yazdık. Barut kokusu halen burnumuzda. Yaşananlar gözlerimizin önündedir. Allah milletimizden razı olsun. Allah bir daha bizleri böyle ihanetlerle sınamasın. Milletimiz tankların önüne yatmasaydı, F16’ların bombalamasına rağmen sokaklara çıkmasaydı bugün ülkemiz olmayacaktı. Böylesine zorlu bir dönemden sonra yeni bir operasyona başladık. Çok önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıyla kaldık. En son dönemlerde yaşananları görüyorsunuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Mehmetçik operasyonlarına devam ediyor. Bugün, İzmir’de eğitim uçağı düştü. 2 kardeşimizi kaybettik. GATA’da yaralılarımız var. Çok büyük badireler atlattık. Bunları da atlatarak yine muzaffer olacağız. Bunun arkasında duruyoruz. İnşallah Rabbimizin yardımıyla bu süreci de atlatacağız."