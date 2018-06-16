Bakan Sarıeroğlu çocuk ve yaşlılarla bayramlaştı

AK Parti'nin sosyal devlet olmanın bir gerekliliği olarak yaşlı, engelli ve çocuklara devletin sıcak yüzünü gösteren yeni uygulamalarla birçok önemli düzenlemeye imza attığını ifade eden Sarıeroğlu, bu hizmetleri 24 Haziran sonrasında daha da güçlü seviyelere getirmenin boyunlarının borcu olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yaşına kadar ilk defa anne ve babasından ayrı bayram geçirdiğini anlatarak bu nedenle mutlaka huzurevi sakinleriyle bir araya gelip anne ve babasının yokluğunu bu şekilde gidermek istediğini söyledi.

Sarıeroğlu, daha sonra Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçerek merkezde kalanlarla bayramlaştı, huzurevinin Türkiye üçüncüsü olan bocce takımı üyelerini de kutladı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne giden Sarıeroğlu, burada ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç’tan bilgi aldı. Sarıeroğlu, daha sonra çocuklarla vakit geçirerek bayramlarını tebrik etti.

Emeklilerle alakalı birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sarıeroğlu, çok kısa süre önce emeklilere bayram ikramiyelerini yatırdıklarını anımsattı.

Vatandaşlar için var güçleriyle çalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "İnşallah büyüyen gelişen güçlü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün Türkiye'nin, 81 milyon vatandaşımızın hayatına dokunacak yeni ve güçlü düzenlemeleri, vatandaşlarımızın memnuniyet seviyesini artıracak düzenlemelerimizi birlik, beraberlik içinde var gücümüzle yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, geçmişte ülkenin zor günlerden geçtiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Sizler Türkiye'nin geçmişini, 16 yıl öncesini bilenlersiniz. Ülkemizin bu içinden geçmiş olduğu 16 yılın ne kadar önemli olduğunu herhalde sizlerden iyi bilen olamaz. Emekli ikramiyesi diyoruz ama 2002 öncesinde emekli maaşı ödemekte zorlanan bir Türkiye vardı. Emekli maaşı ödemek için IMF kapılarında sıra bekleyen, aylık olarak ödeyebilmek için imkan bulmaya çalışan, arayış içerisinde bir Türkiye vardı. Allah hamdolsun şu anda işte iki gün içerisinde hem emekli maaşlarımızı erkene aldık hem de emeklilerimize ikramiye verme aşamasına gelmiş bir Türkiye'yiz."

Ziyarette bir huzurevi sakininin emekli ikramiyesinin eline geçmediğini belirtmesi üzerine yetkililerden bilgi alan Sarıeroğlu, kadının eşinden dolayı aldığı ikramiyenin hesabına yattığını, görevliler tarafından da çekilip kasada muhafaza edildiğini aktardı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette Sarıeroğlu, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

