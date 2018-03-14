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Bakan Sarıeroğlu doktorların bayramını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bakanlıkta görev yapan doktorları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.Bakan Sarıeroğlu, bakanlıkta görev yapan doktorları ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bakanlıkta görev yapan doktorları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Bakan Sarıeroğlu, bakanlıkta görev yapan doktorları ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında kadroya geçecek olan taşeron işçilerin sözlü mülakat sınavına da katılan Bakan Sarıeroğlu, işçilere başarılar diledi.
Bakan Sarıeroğlu, ayrıca bakanlığın kreşini ziyaret edip çocukları hediyelerle sevindirdi. Sınıfları gezerek çocuklarla tek tek ilgilenen Sarıeroğlu, ağlayan bir çocuğu kucaklayarak susturdu.

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