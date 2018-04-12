Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dünyada gelişmeler yaşanıyor, sosyal medya üzerinden ülkeler arasında mesajlaşma yaşanıyor, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz, Ege’de bir Yunan savaş uçağı düştü. Böylesine kritik bir süreçte ülke olarak ortaya koyduğumuz en temel duruş birlik ve beraberlik olmak" dedi.

"Pursaklar 4. Olağan Kadın Kolları Kongresi" Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bakan Sarıeroğlu, gündeme ilişkin değerlendirme yaparak konuşmasına başladı. Suriye meselesine ilişkin ABD başta olmak üzere ülkeler arasında yaşanan gerilime değinen Sarıeroğlu, "Dünyada gelişmeler yaşanıyor, sosyal medya üzerinden ülkeler arasında mesajlaşma yaşanıyor, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz, Ege’de bir Yunan savaş uçağı düştü. Böylesine kritik dönemlerden geçiyoruz. Böyle bir süreçte ülke olarak ortaya koyduğumuz en temel duruş birlik ve beraberlik olmak. Kardeşliğimizi birlik ve beraberliğimizle perçinlemek" mesajını verdi.

Bir taraftan içeride ve dışarıda mücadele sürdürülürken, diğer yandan da yatırım ve reformlara hız kesmeden devam edildiğini dile getiren Sarıeroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile Başkentray’ın açılışının gerçekleştirildiğini anımsattı. Tarihi günlerden geçildiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Afrin’de sürdürülen operasyonda Allah Mehmetçiğimizden razı olsun, büyük bir zafere imza attılar. Girmeseydik neler olabileceğini hepiniz gördünüz. Açılan tünelleri, ele geçirilen mühimmatları gördük. İçeriden ve dışarıdan çok ses çıktı, inanılmaz bir algı operasyonu gerçekleştirdiler, ama biz tek bir sivilin saçının teline zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çok önemli bir operasyon gerçekleştirdik. Sınırımızın içinde 81 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerçekleştirdik ve başarıyla içinden çıktık. Birileri kabul etse de etmese de, bir türlü sindiremeseler de bu tarihi bir zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti tek yürek olmuştur ve işin üstesinden alnının akıyla çıkmıştır" diye konuştu. Sarıeroğlu bu kapsamda yerli ve milli sanayinin daha da geliştirileceğini ifade etti.