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Bakan Sarıeroğlu: "Dünya kritik bir süreçten geçiyor, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dünyada gelişmeler yaşanıyor, sosyal medya üzerinden ülkeler arasında mesajlaşma yaşanıyor, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz, Ege’de bir Yunan savaş uçağı düştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Dünyada gelişmeler yaşanıyor, sosyal medya üzerinden ülkeler arasında mesajlaşma yaşanıyor, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz, Ege’de bir Yunan savaş uçağı düştü. Böylesine kritik bir süreçte ülke olarak ortaya koyduğumuz en temel duruş birlik ve beraberlik olmak" dedi.
"Pursaklar 4. Olağan Kadın Kolları Kongresi" Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bakan Sarıeroğlu, gündeme ilişkin değerlendirme yaparak konuşmasına başladı. Suriye meselesine ilişkin ABD başta olmak üzere ülkeler arasında yaşanan gerilime değinen Sarıeroğlu, "Dünyada gelişmeler yaşanıyor, sosyal medya üzerinden ülkeler arasında mesajlaşma yaşanıyor, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz, Ege’de bir Yunan savaş uçağı düştü. Böylesine kritik dönemlerden geçiyoruz. Böyle bir süreçte ülke olarak ortaya koyduğumuz en temel duruş birlik ve beraberlik olmak. Kardeşliğimizi birlik ve beraberliğimizle perçinlemek" mesajını verdi.
Bir taraftan içeride ve dışarıda mücadele sürdürülürken, diğer yandan da yatırım ve reformlara hız kesmeden devam edildiğini dile getiren Sarıeroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile Başkentray’ın açılışının gerçekleştirildiğini anımsattı. Tarihi günlerden geçildiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Afrin’de sürdürülen operasyonda Allah Mehmetçiğimizden razı olsun, büyük bir zafere imza attılar. Girmeseydik neler olabileceğini hepiniz gördünüz. Açılan tünelleri, ele geçirilen mühimmatları gördük. İçeriden ve dışarıdan çok ses çıktı, inanılmaz bir algı operasyonu gerçekleştirdiler, ama biz tek bir sivilin saçının teline zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çok önemli bir operasyon gerçekleştirdik. Sınırımızın içinde 81 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerçekleştirdik ve başarıyla içinden çıktık. Birileri kabul etse de etmese de, bir türlü sindiremeseler de bu tarihi bir zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti tek yürek olmuştur ve işin üstesinden alnının akıyla çıkmıştır" diye konuştu. Sarıeroğlu bu kapsamda yerli ve milli sanayinin daha da geliştirileceğini ifade etti.

"Hükümetimizin kararlı politikalarıyla büyüme rekorları kırılmıştır"
İstihdam rakamlarının 28 milyona ulaştığını, iş gücü rakamlarının 31 milyonu aşmış durumda olduğunu belirten Sarıeroğlu, ülke ekonomisine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Şuanda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içinde birinci sıradayız. Bunu da sindiremiyorlar ve algı çalışması içindeler. Toplumumuza sürekli olumsuzluk aşılamaya çalışıyorlar ama milletimiz bunu görüyor. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimini geride bırakmış Türkiye, işçisinin alın teriyle, işverenin azmiyle, esnafın çiftçinin çalışmalarıyla ve hükümetimizin kararlı politikalarıyla bu büyüme rekorlarını kırmıştır, güçlü Türkiye olma yolunda kararlılığını ortaya koymuştur. 81 ilimizde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Sarıeroğlu son dönemde Meclis’te reform paketlerini çıkardıklarını da anımsatarak, öncelikli hedefin istihdam olduğuna dikkat çekti. 2019 seçimlerine de değinen Sarıeroğlu, "Bizim hiçbir başarımız şansla olmamıştır. Hep birlikte omuz omuza çok çalıştık. Bugüne kadar her seçim bizim için çalışarak, rekorlara imza attığımız, zaferle çıktığımız süreçler olmuştur. Teşkilatlarımıza güveniyoruz" dedi.
"Kongreler bizim için yeniden diriliş süreçleri" diyen Sarıeroğlu, kongreden çıkacak sonuçların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise, AK Parti hükümeti olarak Pursaklar’ın gelişmesi adına yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetin, "Ben inanıyorum ki bayrağı nereye diktiysek, ondan sonra gelen kardeşimiz her daha ileriye taşıyacaktır. Görevi devralacak arkadaşlarımıza başarılar diliyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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