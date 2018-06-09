Bakan Sarıeroğlu: Emeklilerin tamamına bin lira ödeme gerçekleştirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin tamamına net olarak bin lira ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, Organize Sanayi Bölgesi Vali Kerem Al Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Osmaniye Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Sarıeroğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Dr. Suat Önal ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

'OLANLARIN YIKMAKTAN BAHSETTİĞİ BİR SÜREÇTEYİZ'

Açılış töreni öncesi konuşan Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran'ın önemi konusunda Türk milletinin çok yüksek bir bilince sahip olduğunu belirterek, "Biz yapmaktan bahsederken, ki bugün bu bina bunun en önemli göstergesi, şu anda aday olanların yıkmaktan bahsettiği bir süreçteyiz. Maalesef ki hala eski Türkiye'nin jeneriğini çeviriyorlar. Şu anda Türkiye olarak daha büyük hedefleri biz ortaya koymuş durumdayız. 81 milyon vatandaşımız için 16 yıldır yapmış olduğumuz, ilmik ilmik işlediğimiz hizmetlerimizin daha yüksek seviyelere getirmeyle ilgili yeni bir Türkiye Vizyonu ortaya koyuyoruz. Milletimiz bunun farkında. Biz nükleer enerji santrallerinden bahsediyoruz, diğer adaylara bakıyoruz fizik dersindeki izotoplardan bahsediyorlar. Biz hızlı trenlerden bahsediyoruz, onlar 'Hızlı trene de ne gerek var. Otobüsle birazcık meşakkat çekilir aynı gidilir' şeklinde bir bakış açısına sahipler. Biz yatırım yapmaktan bahsediyoruz adayların adaylarına bakıyoruz, yatırımları durdurmaktan, yapılan yatırımları yıkmaktan bahsediyorlar. Biz vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara el uzatacağız diyoruz. Onlara bakıyoruz, bu el atma sürecinde güçlendirdiğimiz, yeniden ayağa kaldırdığımız kurumları kapatmaktan, imkanlarını kısıtlamaktan bahsediyorlar. Fark ortada, biz milletimizin de bunun net olarak farkında olduğuna da inanıyoruz" dedi.

'EMEKLİLERİNE İKRAMİYE VEREBİLEN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR'

Geçmişte IMF kapısında emekli maaşını ödemek için sıra beklerken artık zamanında ödemelerini gerçekleştirebilen bir Türkiye olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "12.4 milyon emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık. İşte emekli maaşı ödemek için IMF kapısında beklerken bugün Allah'a hamdolsun kasası dolu olduğu, hazinesi güçlü olduğu için hem bütün ödemelerini öne alabilen bir Türkiye, hem de emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere biner liralık iki ikramiye ile buluşturabilen, bunu emeklilerine verebilen güçlü bir Türkiye var. Bununla ilgili bir sürü bilgi kirliliği algı operasyonu gerçekleştiriliyor. Şu anda emeklilerimizin tamamına net olarak bin lira ödeme gerçekleştirilmiş durumda. Dosya bazlı yaptığımız bir düzenleme bu. Bu dosya bazlı olarak her birinin bin lira olduğunu ifade etmişiz. Emeklilerimize, emekli maaşı almak, kişinin çalışıp, kendisinin primini ödeyip ve maaşın kendisine bağlanması şeklinde kısaca ifade edebiliriz. Burada herkese bin TL yatmış durumda. Diğer taraftan biz ölüm aylığı ödemesi de gerçekleştiriyoruz. Bu ölüm aylıklarını dul ve yetimlere, geride kalanlara gerçekleştiriyoruz. Şimdi hal böyleyken, tüm emeklilere bin TL verildiği bilinirken, yetim ve dul aylığı alanlara bu ödemenin nasıl yapılacağını gayet iyi biliyorlar. Bunu bilirken birisi elinde dekont sağlıyor, vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya yönelik bilgi kirliliği algı çalışması yapmaya yönelik maalesef ki çok çaresiz bir durumda olduklarını gösteren tutum ve davranış içerisindeler. Ben bu ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bu algı çalışmasını kınadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Milletimiz Allaha hamdolsun ki her şeyin fakrında. Bir imkan yaratıldı, bırakın bunu gölgelemeyi çabalamak yerine, bu imkanı daha da nasıl geliştiririz hep birlikte bunun arayışı bunun çabası içerisinde olalım diye özellikle ifade etmek istiyorum. Milletin gözünün içine baka baka yalan yanlış eksik bilgi vermeyi de ben gerçekten bu tutumun, ülkeyi yönetmeyi aday olmamayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ülkeyi yönetmeyle ilgili bir iddia olsa vatandaşlarımızı güzellikle buluşturmayla ilgili bir iddia olsa yalana yanlışa eksik bilgiye herhalde müracaat etmezlerdi. Onlar yıkmaktan onlar durdurmaktan, engel olmaktan bahsetsinler, biz yolumuza yaparak, inşa ederek 81 milyon vatandaşımızın hayatına dokunacak güçlü hizmetleri ortaya koyarak inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve protokol üyeleri, Osmaniye Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının açılış kurdelesini kestiler.