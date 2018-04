Bakan Sarıeroğlu: “Endişeliyiz diye sesler geliyor bir yerlerden”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak hep birlikte seçeceğiz. Görüyorsunuz endişeliyiz diye sesler geliyor bir yerlerden. Eğer onlar endişeliyiz diyorlarsa, bu seçim kararı sonuna kadar doğru bir karardır. Daha çok endişelenecekler, onları daha çok rahatsız edeceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Kadın Kolları’nın 5. Olağan Kongresi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katıldığı kongreye ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak, ilçe belediye başkanları, kongre delegeleri, üyeler ile partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Bakan Jülide Sarıeroğlu, AK Parti hükümetinin kadınlara verdiği öneme değinerek, “Partimizde kadınlar siyasetin objesi değil, tamamen öznesi şeklinde. Bugün burada az önce Gökçen kardeşimiz konuştu, teşkilatlardan yetişip nerelere geleceğine bir örnektir. Ben de Adanalı bir esnafın kızıyım, üniversite için Ankara’ya gittik, partimizin kuruluş dönemlerinde görev almaya başladık. Bizler de lafa, söze maruz kaldık ama her zaman partimizin yanında yer aldık. İlk görevim sandık kurulu görevlisi olarak görev almıştım. MYK üyeliği, belediye meclis üyeliği, milletvekili ve karşınızda bakan olarak duruyorum. Böylesine kurumsal bir yapı, emeğe değer veren, basamak basamak en üst makamlara çıkabileceğiniz bir alan. Ama tabi partimizin bize verdiği en önemli disiplin ve ahlaki kural ise makamın mevkiinin hiçbir öneminin olmadığı. Partimiz bugün bize bayrak as derse biz asarız. Eğer kapı kapı gezmek gerekiyorsa, her zaman yaptığımız gibi gezeriz. Makamlar, mevkiler geçici, bunların bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz” dedi.