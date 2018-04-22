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Bakan Sarıeroğlu: "Engelli istihdamına yönelik işbirliği gerçekleştirilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olması ve en başta da çalışma hayatında daha çok yer almalarıyla ilgili politikalarımızı, stratejilerimizi oluşturacağız" dedi.Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaş bu sabah Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) girdi.

Bakan Sarıeroğlu: "Engelli istihdamına yönelik işbirliği gerçekleştirilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olması ve en başta da çalışma hayatında daha çok yer almalarıyla ilgili politikalarımızı, stratejilerimizi oluşturacağız" dedi.
Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaş bu sabah Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava giren adayları ziyaret etti. Sarıeroğlu, adaylara ve ailelerine başarılar dilemek ve sınav yerlerinin fiziki şartlarını, uygunluğunu yerinde görmek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi. Sınavı 27 farklı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Bu model dünyada uygulanan tek model. Sınavlarımızı 2 yılda bir gerçekleştiriyoruz, en son yaptığımız düzenlemeyle de 4 sene içerisinde 2 sınava giren kardeşlerimizin en yüksek puanını geçerli sayıyoruz, bu kapsamda kardeşlerimizin üzerindeki sınav baskısını azaltmayı hedefledik" şeklinde konuştu.
Sarıeroğlu, öğrencilerin sınava girmesiyle ailelerle de bir araya gelerek görüşlerini, önerilerini, beklentilerini dinledi. Dile getirilen konuları dikkate aldıklarını ve gerekli adımları atacaklarını belirten Sarıeroğlu, "AK Parti iktidarı döneminde engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yaptık, aslında hak olan çalışmaları hayata geçirdik. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde de yine engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olması ve en başta da çalışma hayatında daha çok yer almalarıyla ilgili politikalarımızı, stratejilerimizi oluşturacağız. 2002 yılında 5 bin 777 engellimiz kamuda memur olarak istihdam edilmiş, bu ay içerisinde 2 bin 500 kişilik bir atama yaptık. Sene sonunda 2 bin 500 kişilik bir atama daha olacak, bu atamayla birlikte 2002 yılında 5 bin 777 olan sayımızı 57 bine ulaştırmış durumdayız. İŞKUR aracılığıyla da kamuda yüzde 4 engelli kotamız var, bu kotayla birlikte 370 bin kardeşimizin istihdamını da İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirmiş durumdayız. ÖSYM’nin, bakanlığımızın, Devlet Personel Başkanlığımızın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ortak çalışmasıyla şartları çok titizlikle oluşturulan bir sınav" diye konuştu.
"Tüm engelli kardeşlerimize başarılar diliyorum, inşallah bahtları açık olur. Biz onların yanındayız, hayatlarını kolaylaştırmaya, geleceğe dair umutlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" temennisinde bulanan Sarıeroğlu, adayların heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ve kendisinin de heyecanlandığını dile getirdi. Sarıeroğlu engelli istihdamına yönelik önümüzdeki süreçte de büyük bir firmayla işbirliği protokolü gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

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