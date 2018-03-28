Bakan Sarıeroğlu, Keçiören İş Kulübünün açılışını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ’’Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı iki istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz’’ dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Keçiören Belediyesi ve İŞKUR Genel Müdürlüğü iş birliği ile istihdama katkı sağlaması hedefiyle faaliyetlerini yürüten İŞ-KUR Keçiören İş Kulübünün açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Sarıeroğlu, ’’Bu bağlamda İŞKUR, ülkemizin gelişim ve değişim hızıyla birlikte hizmet alanındaki etkili ve verimli çalışmaları artırıp, kurumsal kapasitesini güçlendiren bir inisiyatif almış durumda. Arka arkaya iş birliği protokollerimizi imzalıyoruz. TOBB ile güçlü bir mesleki eğitim protokolü imzaladık. Önümüzdeki dönemde iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına, taleplerine uygun olarak yeni formatlarda bir mesleki eğitim anlayışını hayata geçirip, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzla da iş kolu bazlı yine güçlü bir iş birliği protokolümüzü imzalayacağız" ifadelerini kullandı. Toplumun değişik kesimleriyle oluşturacakları sinerjinin gelecek dönemlerde istihdama olumlu katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayan Sarıeroğlu, ’’İş kulüpleri, bizim tek adım hizmet merkezi olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir modelimiz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz iş dünyasına adım atmadan önce destek almak istedikleri konularla ilgili buraya danışacak. Engelli kardeşlerimiz, madde bağımlılığı nedeniyle iş gücü piyasasına girememiş, girmek konusunda umudunu kaybetme aşamasına gelmiş kardeşlerimize de iş kulüplerimiz aracılıyla umut olacağız. Göçmen kardeşlerimizle ilgili burada çok özel çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda iş kulüplerimizin sayısını artıracağız. Burada danışmanlık hizmeti verdiğimiz kardeşlerimizin iş piyasasına girişlerini sağlayacağız. Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da iş kulüplerimizin sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.

"İŞKUR aracılıyla 69 bin kişi işe yerleşti’’

Ankara’nın ülkenin istihdamını güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara’da geçtiğimiz sene İŞKUR aracılıyla 69 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu hem Ankara açısından hem de İŞKUR’un performansı açısından önemli bir istihdam artışı. 2002 yılında İŞKUR sadece 65 bin kişiyi işe yerleştirirken, 2017 yılında sadece Ankara’da 69 bin kişilik bir performans ortaya konulmuş. Hem İŞKUR’un, hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin gelmiş olduğu aşama açısından bu rakamın önemli olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz. Güçlü istihdam, ihracat, kapasite kullanımı ve büyüme oranlarımızla başarıyı hedefliyoruz. İstihdam daima birinci önceliğimiz. Çiftçi, esnaf ve çalışanlarla birlikte güçlü bir irade ortaya koyuyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ise, istihdam alanında büyümeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde istihdam seferberliğinin olduğunu ifade ederek Başkan Ak’a teşekkür etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, istihdama katkı sunan proje ile iş arayanla işvereni buluşturmayı hedeflediklerini ve Keçiören’e katma değer sağlayacak bu projenin aynı zamanda istihdamın artması ile ülkeye de katma değer sağlayacağını kaydetti.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da, "Türkiye’ye model olacak bu çalışma ile iş arayanları iş gücü piyasasına dahil edecek, beceri kazandıracak, mesleki yönlendirmeler ile doğru karar vermelerine yardımcı olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu ve diğer katılımcılar, Keçiören İş Kulübünün açılışı kurdelesini kesti. Meslek bilgi merkezi, mesleki yönelim test uygulama birimi, bireysel görüşme birimi, iş kulübü eğitimi uygulama birimi bölümlerinden oluşan merkezde özgeçmiş hazırlama, iş arama teknikleri, doğru işçiyle doğru işi buluşturma konularında da katılımcılara bilgi veriliyor.