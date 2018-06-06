Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayının iftarına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla dayanışma içerisinde bulunan, mazlum coğrafyalara sevgiyi, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını ileten bir köprü olan Türk Kızılayının büyüyerek gelişmesi konusunda destek olacaklarını söyledi.

Sarıeroğlu, Türk Kızılayı tarafından tarihi Taşköprü’de düzenlenen 8. Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne birçok olaya şahitlik etmiş, medeniyetlerin beşiği Adana'da kendileri için çok kıymetli bir mekanda vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hem Adana'nın evladı hem de Adana'nın adayı olarak bu etkinliğe katılmanın ayrı bir onur ve gurur verdiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Ramazanın rahmeti bereketi üzerinize olsun, Adana'mızın üzerine, hanelerimizin üzerine, ülkemizin üzerine olsun. Bu güzel buluşmalar, bu birlik, beraberlik kardeşlik buluşmaları her daim olsun. Bolluk bereket ülkemizde daim olsun inşallah." dedi.