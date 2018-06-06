Bakan Sarıeroğlu Türk Kızılayının iftarına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla dayanışma içerisinde bulunan, mazlum coğrafyalara sevgiyi, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını ileten bir köprü olan Türk Kızılayının büyüyerek gelişmesi konusunda destek olacaklarını söyledi.
Sarıeroğlu, Türk Kızılayı tarafından tarihi Taşköprü’de düzenlenen 8. Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne birçok olaya şahitlik etmiş, medeniyetlerin beşiği Adana'da kendileri için çok kıymetli bir mekanda vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Hem Adana'nın evladı hem de Adana'nın adayı olarak bu etkinliğe katılmanın ayrı bir onur ve gurur verdiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Ramazanın rahmeti bereketi üzerinize olsun, Adana'mızın üzerine, hanelerimizin üzerine, ülkemizin üzerine olsun. Bu güzel buluşmalar, bu birlik, beraberlik kardeşlik buluşmaları her daim olsun. Bolluk bereket ülkemizde daim olsun inşallah." dedi.
Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Türk Kızılayı ülkemizde 81 ilimizde olduğu gibi, dünyanın birçok ülkesinde bu sene iftar sofraları kuruyor. Bu benim 10 gün içindeki Kızılayın ikinci sofrasına konuk olduğum program. Bir önceki buluşmamız da çok anlamlıydı. Bugün bu buluşmamız da çok anlamlı. İnşallah bu güzellikleri Adanamızla, ülkemizle buluşturmaya devam edeceğiz.
Dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, sorunlara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla yardımlaşma dayanışma içerisinde olan, mazlum mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize bizlerin gönlümüzdeki sevgiyi, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını ileten bir köprü olan Türk Kızılayının inşallah büyüyerek gelişmesi konusunda bizler de destek olacağız."
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmak, savaştan, sıkıntıdan dolayı parçalanmış aileleri birleştirmek için köprüler kuran bir kuruluşun Adana'da gelenekselleşmiş köprü üzerindeki iftarını yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Dünyanın her bölgesinde yaşanan sıkıntılara, sorunlara, afetlere anında el uzatabilen, yoksullarla yardımlaşma dayanışma içerisinde olan, mazlum mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize bizlerin gönlü
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