Bakan Sarıeroğlu'ndan Anadolu Ajansına kutlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının (AA), milli mücadele döneminde Anadolu'nun sesi olarak başladığı yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştırdığını belirtti.
Bakan Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarıeroğlu, "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı, yaptığı çalışmalarla ve başarılarıyla dünyaya örnek olan Türkiye'nin yüz akı kuruluşlarından biridir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansının, doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle hareket ettiğini, özellikle son dönemde Türkiye'nin sınırları ötesinde yürüttüğü mücadelesini de objektif bir biçimde tüm dünyaya aktardığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"Milletimizin haber alma özgürlüğü adına dünyanın dört bir yanında büyük emeklerle çalışmalar sürdüren Anadolu Ajansı, bu yönüyle de adında ifade edildiği gibi hem bu milletin sesi hem de Anadolumuzun gözü kulağıdır.
Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü en derin saygı ve hürmetlerimle kutluyor, basın ve yayın hayatında birlikte nice uzun seneler diliyorum. Bu vesileyle de bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan ve bu uğurda hayatını kaybetmiş tüm basın emekçisi gazetecilerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."
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