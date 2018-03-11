Bakan Sarıeroğlu’ndan taşeron tespit komisyonlarına uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleri için oluşturulan komisyonların işçilere kendi alanlarıyla ilgili sorular sorduklarını belirterek, "Bu titizliği göstermeyenler varsa yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Bu girişim içerisinde olanlarla ilgili gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fidan Yazıcoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Kadınlar Buluşuyor’ programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili emekçilerin hayallerini gerçekleştirmek çok çalıştıklarını söyledi. Kadroya geçişle ilgili Kanun Hükmünde Kararname’nin 24 Aralık’ta çıkartıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Hasımsız bazı kesimler bilgi kirliliğiyle, algı operasyonlarıyla bu sürecin ilk başında dalga oluşturmaya çalıştılar. Ama bizim milletimizle muhabbetimiz tam AK Parti’nin bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının her zaman teminatı olmuştur. Milletimize karşı hiçbir zaman dediğimizden farklı hiçbir durum içerisinde olmadık. Çok titiz, çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Kapsam ile ilgili ifade ettiğimiz şey daha önce 6552 diye 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yeni bir kapsam düzenlemesini biz yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi, daha önce taşeron ile ilgili sendika hakkı, toplu sözleşme hakkını 3 seneye çıkarma hakkında kullanılan kriterler neyse aynı kriterleri koyduk. Kamu ihale kanunlarında karayolları işçilerinin kadroya geçişlerinde kullanılan kriterlerle aynı kriterler, bu anlamda yaşanan tartışmalar teknik bir konu olduğu için bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kadro dışı hiç kimse yok"

Kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda taşeron çalışmanın tanımına uyan hiç kimsesinin kadro dışı kalmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Şuanda kadroya geçişte işçiler sürecin içerisindeler. 2 Ocak’tan itibaren başlayan aşamalardan geçmektedir. 2 Ocak’ta biz bir genelge yayımladık. Çalışma usul ve esaslarımızı yayımladık. Süreci tavsiye niteliğinde oluşturduk. Çok şükür başvurularımızı aldık. Bir sistem kurduk. Bu süreç çok büyük bir süreç, 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 81 ilde çalışma il müdürlerim, İş-Kur il müdürlerim, SGK müdürlerim ve tüm müdürlüklerimizdeki personellerimiz sürecin başlatığı andan itibaren teyakkuz halinde. Her şeyi çok yakından takip ediyoruz. Bir sistem kurduk. Tespit komisyonlarındaki arkadaşlarımız çalışıyorlar ama bizde bu sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes bütün bilgileriyle, dilekçeleriyle, vermiş oldukları belgelerle birlikte şuanda sistemimize girilmiş durumda. Biz süreci takip ediyoruz. Tabii bu KHK’yı açıp başından sonuna kadar tam olarak okumayanlar algılarla iş yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, verilen emeğe de haksızlık ediyorlar. Çok emek verildi. Sadece üst düzeyde değil, yerelde de arkadaşlarımız komisyonlarda çalışanlar gece gündüz binlerce belgenin girişlerini yaptılar. Herkesin adil şekilde, içine sinecek şekilde faydalanması için sağlıklı bir sürecin yürütülmesine katkı sağladılar."