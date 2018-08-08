HABER

Bakan Selçuk, Büyükelçi Chilcott'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'ı kabul etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Büyükelçi Chilcott, makamında ziyaret ettiği Selçuk'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk da nezaket ziyaretinden ötürü Büyükelçi Chilcott'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere'nin eğitim ilişkilerine dair konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylemCHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de büyük değişim geliyor!

CHP'de büyük değişim geliyor!

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

CHP'de yeni imza krizi kapıda

CHP'de yeni imza krizi kapıda

CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.