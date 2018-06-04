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Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor.

Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak

Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.
Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bekçilerin yakınları katıldı.
Törende konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
'KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DEMEDİK'
Bakan Soylu daha sonra Türkiye halklarının arasına koyulmak istenen fitneye izin vermediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler."
'10 BİN KİŞİLİK BEKÇİ KADROSU AÇILACAK'
Ardından bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini artırıp yeniden işlev kazandırıyoruz. 2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak. Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var."
Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip, düdük çalarak görevine başladı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacakBakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacakBakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacakBakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak

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