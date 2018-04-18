İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da katıldığı "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele" toplantısında, "2017 yılında FETÖ terör örgütüne karşı 20 bin 409 operasyon yapılmış ve 20 bin 478 kişi ise tutuklanmıştır. Bu yıl içerisinde ise operasyon sayısı 6 bin 742 tutuklu sayısı ise 2 bin 706 olarak gerçekleşmiştir. 15 Temmuz 2016’dan 11 Nisan 2018’e kadar tutuklanan kişi sayısı 77 bin 81 kişidir" dedi.

Tekirdağ’da bir otelde yapılan "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele" toplantısında konuşan Soylu, "Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı adı altında daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantı dizimizin 5’incisini Tekirdağ’da düzenliyoruz. Bu toplantılar vasıtasıyla şehir güvenliği ve toplamda ülke güvenliği konusunda aslında ne yapmak istediğimizi nasıl bir süreç ortaya koymak istediğimizi gerek kamuoyuyla gerekse şehir güvenliği konusunda sorumluluğu bulunan herkesle paylaşmak. Karşılıklı bir iletişim halinde olmak istiyoruz. Kıymetli arkadaşlar şehir güvenliği konusuna girmeden evvel genel güvenlik fotoğrafımıza ilişkin bir değerlendirme yapmak isterim. Geçen hafta uluslararası bir güvenlik forumu münasebeti ile Ukrayna’daydık. Orada küresel terörden yabancı terör savaşçılarının geçişlerinden, uyuşturucu trafiğinden bahsettik. Bu anlattığım tüm konularda toplantıda bulunan ülkelerden daha fazla faaliyetimiz olduğunu orada bir kez daha müşahede ettik. Uyuşturucu yakalamadan, göç eden insan sayısına, yakaladığımız yabancı terörist sayısına, uğraştığımız terör örgütlerinin sayısına kadar bu konularda hem başarı olarak hem de sorumluluk olarak konferanstaki diğer ülkeler ile tecrübelerimizi paylaştık. Onun öncesinde Afganistan’daydık. Temel olarak aynı konular üzerinde Afganistan’la bazı meseleleri masaya yatırdık. 2 buçuk milyon Afgan İran’da var. Şuanda Afganistan’dan çeşitli yollarla İran’a geçmek isteyenler var. Türkiye üzerinden veya başka rotalarla hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya intikal etmek isteyenler var. Birinci problem alanı bu, ikinci problem alanı 2016 yılında Afganistan’da 4 bin 800 ton Afyon üretildi. 2017’de bu rakam 9 bin tona çıktı. 2016 yılında Türkiye’de 5 bin 500 kilogram civarında eroin yakalandı. Özellikle 2017 yılında gümrük rakamlarını da buna eklediğiniz zaman neredeyse 18 bin kilograma yakın bir önceki yılın 3-4 katı kadar bir artışı sağlamış olduk. Afganistan’da konuştuğumuz üçüncü konu da yabancı terörist savaşçılar konusu. Biliyorsunuz bunlar DEAŞ’e katılmak için önce kuzey ve güneye indiler. Şimdi birkaç farklı rotayla yeniden güneyden kuzeye doğru çıkmaya çalışıyorlar. Ya bir kısmı güneye gidiyor ya da bir kısmı tekrar geldikleri noktalara geri dönerek kuzeye giderek orada kendini muhafaza altına almaya çalışıyor. Bu da bizi tehdit eden bir başka konu" dedi.

"sınır güvenliğimizi temin edebilmek için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını yapmak durumunda kaldık"

"Ülkemizde 3 buçuk milyon Suriyeli, 1 milyon kadar da diğer bölge ülkelerden çeşitli statüler ile gelen insanlar var" diyen Bakan Soylu, "Kara sınırlarımızı yüzde 44’ünü oluşturan iki ülkede devlet otoritesi yok mesabesinde. Bıçak kemiğe dayandı ve sınır güvenliğimizi temin edebilmek için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını yapmak durumunda kaldık. Hala orada personelimiz var. Para ve insan kaynağı akıtıyoruz. Büyük oranda azaltmış olsak da hala orada ciddi riskler barındıran bir bölge ve meseleyi ifade etmek isterim. Türkiye’nin kara sınırın uzunluğu yaklaşık 2 bin 950 kilometre kıyı şeridi uzunluğu ise 8 bin 333 kilometredir. Kara sınırının neredeyse üç katına yakın bir mesafe oluşturuyor. Ne yapacaksınız? Denize duvar mı çekeceğiz? Sahil Güvenlik Komutanlığından arkadaşlarımız oraların sınır güvenliğini büyük bir fedakarlıkla tesis etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan Ege’yi bir taraftan Akdeniz’i tutuyoruz. Bir gün bakıyorsunuz ki Karadeniz’e yönelmiş bir göç dalgası ve kaçakçılıkla karşı karşıyasınız. Geçen yıl ağustos-eylül arasında bunu yaptılar ama aldığımız önlemlerle burayı bıçak gibi Allah’ın iziyle kestik. Asil bir millet olarak bir mücadele veriyoruz. Elbette görmezden gelinebilir. Hangi ülkeye gidiyorsa orası düşünsün denilebilir ama biliyorsunuz çoluk çocuk ölüme gidiyor. Siz biliyorsunuz ama maalesef Batı bu meseleye duyarsız ve onlar bilmiyor veya uyuşturucu kaçırıyorsa başka bir ülkeye götürür ve oralarda gençleri zehirliyor uyuşturucudan elde ettiği parayla terör örgütüne silah sağlıyor, bize kurşun sıkacak. Hem insani olarak vicdani olarak sorumluluğumuz var hem de fiili bir risk altındayız. Bütün bu anlattığım tablo bizden kaynaklanan bir durum değil. Bize dışarıdan ithal edilen bir tablo" ifadelerini kaydetti.

"PKK yıllardır Avrupa’nın göbeğinden destek alıyor"

PKK’nın yıllardır Avrupa’dan destek aldığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye hiçbir ülkeye sorun teşkil etmiyor ama komşularımızın yaptıkları ve yapmadıkları bizim için önemli bir sorun oluşturuyor. Türkiye bugün bunu yönetebiliyor. Bunun maddi yükünü de karşılayabiliyor ama neticede bunun için ciddi bir bedel ödüyor. Para konusu hiçbir sorun değil ama şehitlerimiz var. Ülkemizin geleceğine bir taraftan da gençlerimize kast ediyorlar. İçeride mücadele ettiğimiz terör örgütleri var ama bütün bunlar dışarıdan besleniyor. Silah dışarıdan geliyor, para dışarıdan geliyor. PKK yıllardır Avrupa’nın göbeğinden destek alıyor. FETÖ’nün elebaşının nerede bulunduğu hepimizce malum. Çekirdek kadronun da oraya yerleştiği sır değil. Dolayısıyla Türkiye güvenlik sorunlarının neredeyse hemen hepsini maalesef dışarıdan alıyor. Bakanlık olarak bu sorunlarla nasıl bir mücadele ve anlayışla mücadele ettiğimizi ortaya koymak isterim. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin feraseti, milletimizin cesareti, aziz şehitlerimizin büyük fedakarlığı sayesinde sabaha varmadan bastırdık. Elbetteki bu girişimin kamuda bürokraside yarattığı tahribatı da inkar edemeyiz. Kendi içimizden örnek vereyim emniyet müdürü sayımız 20- 21 binler civarıdaydı. Bu yılbaşı itibariyle 8-9 binler seviyesindedir. İçimize sızan bu hainler aslında kendi içlerinde darbe teşebbüsünü asla elden bırakmadılar. 15 Temmuz sonrasında ülkenin istihbaratının siber kapasitesini elemanları vasıtasıyla dışarı taşımaya çabaladılar. Deşifre edilene kadar bir gayretle ortaya koydular ve kendi yapılanmalarında sürekli formüller ortaya koymaya çalıştılar. Hala daha bir gayret içerisindeler. Bu yapıyı tamamen temizlediğimize kanaat getirmek açık söyleyeyim bize büyük bir zafiyet oluşturur" dedi.