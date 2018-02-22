Bakan Soylu Afrin’e sevk edilen PÖH ve koruculara ilişkin açıklama

Kocaeli’de basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin’e sevk edilen Polis Özel Harekat Timleri ve korucuların Genelkurmay emrinde görevlendirileceklerini belirterek, "Yarın itibari ile intikalleri tamamlanacaktır ve orada Genelkurmay Komutanlığının komutasında orada verilen görev ne ise onu icra edecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği ortaklığında Kocaeli’de düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlendirilmek üzere sevk edilen Polis Özel Harekat Timleri (PÖH) ve korucular hakkında açıklama yaptı. Sevk edilen birliklerin birkaç gün içerisinde Afrin’de görevlendirileceklerini söyleyen Soylu, birliklerin Genelkurmayın emrinde Zeytin Dalı Harekatı’na destek vereceklerini söyledi.

Basın mensuplarının “Polis Özel Harekat Timi ve korucuların Afrin’deki görevleri ne olacak” sorusuna yanıt veren Soylu, "Başbakanımız bu konuda bir teklif yayınladı. Jandarma ile komando taburlarımızın ve yine Jandarma Özel Harekat Taburlarımızın ve aynı zamanda Polis Özel harekat Taburlarımızın, korucularımızın Afrin’de bugün büyük mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek vererek ve onlarla birlikte orada mücadele edecektir. Genelkurmay Komutanlığının emrinde bu harekata destek vermek için görevlendirildiler. Allah yardımcıları olsun. Bu büyük mücadelenin sergilendiği harekatta herkes elinden gelen her şeyi ortaya koyacak ve birlikte esenliğe çıkacağız. Zannediyorum yarın itibariyle yarın intikalleri tamamlanacaktır. Hafta başından itibaren intikalleri başladı. Hem özel harekat polisimizin hem jandarma komandolarının hem de korucuların zannediyorum ki yarın itibari ile intikalleri tamamlanacaktır ve orada Genelkurmay Komutanlığının komutasında orada verilen görev ne ise onu icra edecekler” dedi.