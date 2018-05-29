Bakan Soylu: Avrupa, okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumunda

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin DEAŞ ve YPG üzerinden Avrupa'ya bir tuzak kurduğunu belirterek, "Koskoca Avrupa, okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumuna düşmüştür. Kendi toplumuna bunu anlatamayacaktır. Allah korusun bombalar patlayınca, Allah korusun eylemler yapılınca, Avrupalı siyasetçiler televizyonlar karşısına çıkamayacaktır" dedi. Edirne'de, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile 'Sınır Güvenliği ve İşbirliği' konferansı düzenlendi. Konferansa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Frontex Direktör Yardımcısı Berndt Körner, Edirne Valisi Günay Özdemir katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, insanların savaşlardan kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek istediğini ve bunun için Türkiye sınırına dayandıklarını söyledi. Göç ve sınır yönetimi meselesinin Türkiye için dünya ortalamasının üzerinde bir karmaşıklığa sahip olduğunu kaydeden Soylu, "Sınırlar yokken bile göç vardı. Artık iki devlet arasına bir dikenli tel çekmekle işler bitmiyor. Çünkü insanlar sadece yeni bir hayat kurmak, zenginleşmek için göç etmiyor. Bombalardan, terörden ölümden kaçarak gelen yüz binler, milyonlar sefalet içerisinde çocuklarıyla, aileleriyle bir anda sınırımıza geliyorlar. İçeri girmek istiyorlar. Ne yapacaksınız, ateş mi edeceksiniz? Öte yandan, onlarla beraber uyuşturucu kaçakçıları, teröristler de gelmek istiyor. Sınırdan sızıp ülkenizde eylem yapmak istiyorlar. Ya da ülkenizden geçip Avrupa'ya gitmek istiyor. Peki buna ne yapacaksınız? 'Paris'te bomba patlatacaksan sorun yok, geçebilirsin' mi diyeceksiniz? Göç ve sınır yönetimi meselesi Türkiye için dünya ortalamasının üzerinde bir karmaşıklığa sahiptir. Suriye ve Irak'a toplam 1295 kilometre sınırımız var. Özellikle Afganistan'dan gelen göçün yoğunlaştığı İran ile olan sınırımız ise 560 kilometre" dedi.

'AVRUPA TERÖR ÖRGÜTLERİNE SEMPATİK DAVRANIYOR' Türkiye içerisinde terör örgütü PKK ile uzun yılladır bir mücadele verildiğini kaydeden Soylu, Amerika'nın YGP'yi desteklediğini ve silahlı eğitim verdiğini söyledi. Soylu, "İçeride yıllardır PKK terörü ile mücadele ediyoruz. PKK bu bölgedeki uyuşturucu ve insan ticaretinde önemli bir faktör. Bunun sınırlarımız dışındaki şubesi ise YGP; Amerika tarafından destekleniyor. Silahlı eğitim veriliyor. Bazı Avrupa ülkeleri de onlara destek veriyor. Kusura bakmasınlar ama Avrupalı dostlarımızda bu terör örgütüne gayet sempatik davranıyor. Bir de bunların ortasında DEAŞ var. Güya İslami bir örgüt olduğunu iddia ediyor ama ne gariptir ki, Müslüman ülkelere saldırıyor. Yakaladığımız DEAŞ'lılar içerisinde azımsanmayacak Avrupalı militanlar var. Bir Fransız, İngiliz, Belçikalı sakal bırakıyor bir şekilde DEAŞ saflarına geçiyor. Batıdan doğuya sentetik uyuşturucu ticareti var. Bunun rotası Türkiye'den geçiyor" diye konuştu. 'OKYANUS ÖTESİ AVRUPA'YA TUZAK KURDU'

Terör örgütü DEAŞ ile ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'okyanus ötesi' diye tarif ettiği ABD'nin terör örgütleri üzerinden Avrupa'ya tuzak kurduğunu kaydederek şunları söyledi: "DEAŞ konusunda bir şey söylemek istiyorum. Belki hem muhatabım anlatır hem de Avrupa'dan gelen dostlarımız anlatır. Şurası Rakka, güya DEAŞ burada konuşlanıyor. Amerika nasıl yapmışsa, DEAŞ, YPG'yi anlaştırdı. Yani iki terör örgütünü. Yine benim anlamadığım bu; DEAŞ Rakka'dan çekildi, nereye gitti? Biliyor musunuz, farkında mısınız? Bu oyunun bu tuzağın farkında mısınız? Bir kısmı Sina'ya, bir kısmı Golan, bir kısmı bize göre doğu hattından Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde yeniden kendini toparlamaya, bir kısmı da batıya doğru bir taraftan Ürdün, Lübnan üzerinden Avrupa'ya. Benim anlamadığım bir şey var; Avrupa bu tuzağa nasıl geldi? Biz DEAŞ'lılarla Türk sınırına geldiklerinde müzakereler yapıyoruz, onların nasıl düşünce içerisinde olduklarına bakıyoruz. Hâlâ gözlerinde nefret var. Türkiye sınırlarından Avrupa'ya giden tespit ettiğimiz bir tek DEAŞ'lı yok. Avrupa yine büyük bir tuzağa geldi, yine farkında değil. Yani çevre ülkelerinde eylem yapabilecek kabiliyet ve kapasiteyi YPG ile DEAŞ gibi iki terör örgütünü anlaşması sonucu kendi içlerine kabul etti. Bunun bedelini Avrupa çok ağır ödeyecek. Koskoca Avrupa, okyanus ötesi bir ülkenin uydusu konumuna düşmüştür. Kendi toplumuna bunu anlatamayacaktır. Allah korusun bombalar patlayınca, Allah korusun eylemler yapılınca Avrupalı siyasetçiler televizyonlar karşısına çıkamayacaktır. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor ama herkes 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' diye üç maymunu oynuyor. Biz ülkeleri yönetiyoruz. Milletlerimize, insanlığa karşı sorumluyuz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirildiğini zannetmiyorum. Herkes güzel arabalarına biniyor ama acımasız ölümleri herkes seyrediyor, akşamları da dostlarıyla kahkahalar içerisinde yemeklerini yiyorlar."

'TÜRKİYE KİMSENİN, TERÖR, GÖÇ VE UYUŞTURUCU BARİYERİ DEĞİLDİR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kimsenin göç, uyuşturucu ve terör bariyeri ve tamponu olmadığını ifade ederek, var olan yükün paylaşılması gerektiğini söyledi. Göçmenlerin Türkiye'yi geçerek Avrupa ülkelerine gitmek istediğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: "Fikir ayrılıklarımız olsa da Avrupa bu meselede bizim doğal paydaşımızdır. Çünkü bu insanların önemli bir bölümü bizim üzerimizden geçip Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye elbet üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmektedir ve getirmeye devam edecektir. Türkiye kimsenin tamponu veya bariyeri değildir. Bunun da altını çizmek isterim. Biz kimsenin uyuşturucu tamponu ve bariyeri değiliz, biz kimsenin terör bariyeri ve tamponu değiliz. Dolayısıyla burada bir yük varsa, bunun paylaşılması gerekmektedir. Eğer Avrupa Birliği'nin amacı Ortadoğu'dan mülteci akınını durdurmak, yaşanan can kayıplarını engellemek, AB ülkeleri sınırında medeniyete uymayan görüntülerin oluşmasını engellemek ve terörün Avrupa'ya sızmasını engellemek ise Türkiye ile olan ilişkilerde bağımlı değil eşit ortaklık fikrini kendini alıştırmaktan geçmektedir. Yani Türkiye göçü hafif gevşetse biliniz ki, Afganistan'dan Afrika'ya kadar, Suriye'den Irak'a kadar herkes Avrupa'ya göç eder. Biz basıyoruz ki, engelliyoruz ki biz tedbir alıyoruz diye oradan gelişlerde kaynağından bir durgunluk söz konusu. Bundan gocunuyor değiliz, biz sadece Avrupa'nın tüm medeniyet değerleriyle birlikte yanımızda olmasını ama samimi bir şekilde yanımızda olmasını istiyoruz."