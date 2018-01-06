Bakan Soylu: Biz dünyayı değiştirdik

Son Güncelleme 9 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 19:51 |9 saat önce

Osman ŞİŞKO-Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, darbelerle, operasyonlarla Türkiye teslim alınamadıysa, bunun sebebinin milletin yaptığı tercih olduğunu belirtti, "Biz dünyayı negatif yönde ayrıştırmaya çalışanlara karşı, zalim bir denge kurmaya çalışanlara karşı, dünyayı değiştirdik” dedi. Sabah saatlerinde memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Turgut Özdemir'in cenaze törenine katıldı. Tören sonrası Vakfıkebir ilçesinde giden Bakan Soylu, burada partisinin ilçe gençlik kolları kongresine katıldı. Kongrede gençlere seslenerek tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, 16 Nisan'daki referandumun ardından Türkiye'de çok önemli bir sürecin yaşadığını ve bundan sonra da adımların planlanarak ve hesaplanarak atılacak bir döneme girdiklerini söyledi. ‘AK PARTİ'DEN MİLLET RAZIDIR' Milletin 15 yıldan beri Ak Parti'den razı olduğunu sandıkta gösterdiğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bu salona bakarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu siyaset öyle bir iştir ki; herkes heybesinde nesi varsa onu verir. Zengin olan malından harcar. Kimisi işinden harcar. Kimisi vaktini verir, çoluk çocuğundan, gezmesinden tozmasından harcar, ömrünü bu işe vakfeder. Kimisi bilgisini, emeğini verir. Kimisi gençliğini verir, kimisi sevdasını verir. Partiyi, siyaseti evlat bilir, kardeşi namus bilir, her anını onunla yaşar. Ama asıl mesele, doğru tarafta olmaktır. Varını yoğunu, Allah'ın razı olduğu, milletin razı olduğu tarafa harcamaktır. Bizim inancımız odur ki, bizler doğru taraftayız. Bu partiden millet razıdır, 15 yıldır sandıkta bunu göstermektedir, dünyanın mazlumları razıdır, dualarında bunu göstermektedirler, inşallah Allah da razı olacaktır; inancımız umudumuz bu istikamettedir. Ve buradaki gençlik, esasen kendisine doğru bir taraf seçmiştir. Mesele sadece Ak Partili olmak meselesi değil. Milletinden ve özünden taraf olmaktan bahsediyorum. Tarihinden, inancından, değerlerinden taraf olmakla sizler Ak Partili oldunuz. Yani Ak Partili olduğunuz için bu değerlere sahip olmadınız, bu değerlere sahip olduğunuz için Ak Partili oldunuz, bu amblemin altında, Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yer aldınız. Bunu niçin anlatıyorum biliyor musunuz? Bu yaptığınız tercih, dünyada dengeleri oynatan, birilerinin hesaplarını bozan, birilerinin rahatsız olduğu bir tercihtir, onu anlatmaya çalışıyorum.”‘