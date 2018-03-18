Bakan Soylu: “Bu anlamlı günde kahramanlarımız Afrin’de Türk bayrağını astı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kahramanlık destanının Çanakkale’de bırakılmadığını belirterek, “Bugün anlamlı bir günde, bütün Türkiye’de herkesin ruh dünyasının aynı doğrultuda olduğu bugünde Afrin’de kahramanlarımız Türk bayrağını astı” dedi. Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla valilik önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Şanlıurfa’dan Trabzon’a gelen 150 öğrenci ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Soylu, memleketin her tarafının güzel olduğunu dile getirerek, “Bu ülkede diğer ülkenin vatandaşlarından çok daha avantajlıyız. Bizim en önemli meselemiz kardeşliğimizdir. Bizim dinimiz bize ilk önce kardeşliği önermektedir” şeklinde konuştu. Trabzon Valiliğindeki programın ardından Bakan Soylu, Sülüklü Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Bakan Soylu, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Ayrıca bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin kahramanlığın, şecaatin, şehadetin destan olduğu bir yer olduğunu vurgulayarak, “Bugün milletçe tarihimizden, geçmişimizden en çok gurur duyduğumuz günlerden birisi, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Çanakkale, kahramanlığın, şecaatin, şehadetin destan olduğu yer. Çanakkale şehitlerimiz var. Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz var. Kıbrıs’ta, hatta Kore’de, Vietnam’da şehitlerimiz var. Onun öncesinde Malazgirt’te ve daha birçok yerde şehitlerimiz var. Bir de terör örgütlerine karşı mücadele ederken bu şerefli makama nail olmuş evlatlarımız var. Eskiden bu bir gaza haliydi. Ecdadımız, yüce dinimizi, medeniyetimizi yaymak için, inançlarını başka topraklara götürmek için bir büyük mücadelenin içinde olurlardı. Ancak Çanakkale’de ve sonrasında bu mücadele bir varoluş mücadelesine, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür. Dünyada karanlık, maddeci ve doymak bilmeyen bu zihniyet, bize diz çöktürmek için her türlü tezgahı ortaya koymuştur ve buna devam etmektedir. Biz bu ülkede birçok olay yaşadık” dedi.

“O kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz”

Çanakkale’deki ruh, heyecan ve imanla devam ettiklerini ifade eden Bakan Soylu, “Bugün yazdığımız kahramanlık destanlarına kahraman olduğumuz bir yenisi daha eklenmektedir. Sadece içeride yaptığımız terörle mücadele değil, dışarıda da bu milletin üzerine farklı bir elbise biçmeye çalışanlara yönelik adımlarımızı cesaretle, tarihimize yakışır bir şekilde attığımızı ifade etmek istiyorum. Çanakkale destanını, o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz. Bugün aynı ruh ve heyecanla, aynı imanla devam ettiriyoruz. Etrafımızı çerçevelemeye çalışanlara, bizi adım atma kabiliyetinden yoksun bırakmaya çalışanlara karşı bütün dünyanın ders alabileceği şekilde adım atıyoruz. Biz maddeci bir toplum değiliz. Biz mana rehberliğinde yürüyen bir toplumuz. Biz onlar gibi lüzum içerisinde lüzumu yürüten bir madde güzergahının milletleri değiliz” diye konuştu.

“Bu güzel günde kahramanlarımız Afrin’de Türk bayrağını astılar”

“Afrin bölgesinde bizim evlatlarımız sadece bir kahramanlık destanının altına imza atmıyorlar” diyen Bakan Soylu, “Bir insanlık destanının altına imza atıyorlar. Bu millet büyük bir millettir. Bugün anlamlı bir günde, bütün Türkiye’de herkesin ruh dünyasının aynı doğrultuda olduğu bugünde, Afrin’de kahramanlarımızın Türk bayrağını astıkları bu güzel günde bütün dünyanın arkalarında olmasına rağmen Türk’ün gücünün bağımsızlık duygusunun, cesaretinin, anlayışının, ahlakının etrafımızdaki coğrafyaya kendi medeniyetimizi sizler ayakta tutuyorsunuz” ifadelerini kullandı.