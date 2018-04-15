İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun döviz kuruna yönelik söylemlerine tepki göstererek "Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bizi yanlış tanımışsın... ‘Aman dolar yükselmesin’ diye onurumuzu, insanlığımızı ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse, dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Santa Harabeleri ziyaretinin ardından Beşirli Tenis Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. ABD’nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu "Bu dünya artık rahat bir dünya değildir. Bize ne yapmak istediklerini görüyorsunuz. 7-8 yıldır Suriye’de, Irak’ta yaşananları görüyorsunuz. Ellerini sürmeden bu bölgedeki insanları birbirine kırdırıyorlar. Biri; teröristlere 5 bin TIR silah verip ‘terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne salıyor. Öteki koltuğuna yapışmış halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Batılı medeni devletler, kimi kulağını, kimi gözünü tıkıyor. Şimdi bıçak kemiğe dayandı, kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yapıyorlar. Eğer dün samimi olsalardı, bugün bu operasyona gerek kalmazdı. Teröristlerle değil, legal devletlerle iş tutsalardı, bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmazlardı” diye konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun döviz kuruna yönelik söylemlerine de tepki gösteren Bakan Soylu “Şimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki: ‘Ben sana dememiş miydim, Ortadoğu bataklığına girmeseydin’ derdi ne, dolar yükselmiş. Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bizi yanlış tanımışsın. Türkiye ne yapmış? Ölümden kaçan insanlara kapısını açmış, kapatsa mıydı? İnönü CHP’sinin Boraltan Köprü’sünde yaptığı gibi insanları ölüme geri mi yollasaydık? Yanı başımızda Türkiye’ye saldırmak için tahkimat yapan bir terör örgütüne karşı kafamızı kuma mı gömseydik? ‘Aman dolar yükselmesin’ diye onurumuzu, insanlığımızı ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse, dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık? Ben bu siyaset anlayışını görmüş olmaktan hicap duyuyorum” şeklinde konuştu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada dün 2 askerin şehit edildiğini hatırlatan Soylu "Dün 2 evladımızı şehit ettiler. Bugün 8 leş alarak intikamlarını aldık" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Trabzon-Erzincan demiryolu projesine de değinen Bakan Soylu, projede etüt çalışmalarının tamamlandığını, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde konuya ilişkin yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası önümüzdeki Cuma günü ihale ilanına çıkacağını duyurdu.

Tek liste olarak gidilen kongrede Sefa Küçükali AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.