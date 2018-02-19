Bakan Soylu: Bu operasyon (Zeytin Dalı Harekatı) da bir merhamet operasyonudur

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)
İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...
Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!
Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor
Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir
Skandal! Yemek verip karşılığında çok iğrenç bir şey istemişler
Vicdan sızlatan yardım skandalı
Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
'2018'in ilkbaharında Dünya'nın sonu gelecek!'
AK Parti-MHP ittifakı için yeni açıklama: Netliğe kavuştu
Korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum