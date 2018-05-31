Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (4)

'O GRUPTAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesindeki mitingin ardından geldiği fuar alanındaki iftar programında vatandaşlarla buluştu. İftar organizasyonu için, 2 bin 200 masa ile 10 bin sandalyenin kurulduğu alanda orucunu açan Soylu, daha sonra halka seslendi. Bakan Soylu, Giresun'un Güce ilçesindeki çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubundan olduklarını açıkladı. Soylu "Size bugün bir haber vereceğim. Terör örgütü her yerde başımıza musallat oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl da yine bir evladımızı Eren Bülbül'ümüzü ve bir Astsubay Başçavuşumuzu burada şehit etmişlerdi. İşte o gruptan 2 kişi bugün Giresun Güce'de kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler. Bu millete gözyaşı akıttıranı, bu millete sıkıntıya uğratanı, kimsenin yanında kalmayacağını bu millet ahdetmiştir, yemin etmiştir" dedi.
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