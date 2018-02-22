İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir. Bu savaş kalem ile kelam savaşıdır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Yazarlık Atölyesi Sertifika Dağıtım Töreni’ne katıldı. Düzenlenen programda Bakan Soylu’ya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda kursiyer eşlik etti.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz bu topraklarda Mesnevi’yi, Süleymaniye’yi, Selimiye’yi yazdık ve biz bu topraklarda Yunus Emre, Baki olduk. Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir. Bu savaş kalem ile kelam savaşıdır. Hem bizim medeniyetimizin geçmişten getirdiği önemli bir parçasıdır hem de yetişmiş elamana ihtiyaç duyduğumuz çokça bir potansiyelin parçasıdır. Düşüncelerimiz dünyanın en doğru düşünceleri olsa dahi, siz dünyanın en dürüst, en zeki milleti olsanız dahi eğer kendinizi doğru şekilde ifade edemezseniz, anlatacaklarınızdan tek bir cümle dahi karşı tarafa ulaştıramazsanız içinizdeki potansiyelin maalesef değeri yoktur. Çünkü o içeride kalmıştır ve kimsenin ondan haberi olmamıştır. Bu millet yazarların, şairlerin, sanatçıların, düşünen ve düşünen insanların ifadelerinin güçlü olduğu dönemlerde yükselmiştir” dedi.