Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Dikilitaş semtindeki Ebubekir Camisi'nin alt katında bulunan salonda vatandaşlara seslenen Soylu, 'Batının PKK'yı desteklediğini ve teröristlerin yetiştirilmesine yardımcı olduğunu' söyleyerek, "İşin esası şudur. Bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüttür. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin medeniyetini ortadan kaldırmak istiyor. Kültürümüzü, aile birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, sevdamızı ortadan kaldırmaktır amaçları. Onları gayesi budur. İşte onun için bugün Almanya'da PKK'ya miting yapmak için izin veriliyor da milletin evlatlarına miting yapma izni verilmiyor" dedi.
"Demirtaş talimat verdi" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
'MUHALEFET PARTİLERİNİN HEPSİ, DEMİRTAŞ ÇIKSIN DİYOR, İÇİM PARÇALANIYOR'
Dedi ki 'yakın, yıkın ve bitirin.' 53 insan öldü. Onlar ana baba kuzusu değil mi? Her platformda PKK'yı dayattılar. Peki, şunu anlatmak istiyorum. Muhalefet partilerinin hepsi birden 'Demirtaş çıksın' diyor. İçim parçalanıyor.
'HUKUK NEREDE?'
Yeni kurulanı, eski olanı, Erbakan'ın partisi, 'Ben Atatürk'ün partisiyim' diye sağda solda dolaşanları, 'Ben milliyetçiyim' diye yeni parti kurup naralar atanların hepsi 'Demirtaş çıksın' diyor. Var mı böyle bir şey? Hukuk nerede? Oy alabilmek, Batı'ya selam çakabilmek, onların şemsiyesinin altına girebilmek için bunları söylüyorlar.
'AKŞENER, ERBAKAN'IN PARTİSİ, İNCE, SANA BU MU BATTI?'
Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?
Belediyelerin paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. Oradaki insanların çocukları üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun.
'SEÇİMİNİZ DİBE BATSIN, ŞEHİTLERİMİZE NASIL HESAP VERECEĞİZ?'
Seçiminiz dibe batsın sizin. İçim acıyor. Şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? Kolay mı? Şehit olduğu zaman yarım saat sonra o kişinin babasını anasını arayıp 'başın sağ olsun.' demek kolay mı? 'Vatan sağ olsun.' diyen o vatandaşın bu sözlerinin altında ezile ezile aradım. 'Bir oğlum daha var. Onu da bu ülke için şehit veririm yeter ki bunlar başımıza çıkmasınlar.' diyen o analara, babalara ne diyeceğiz? Yazıklar olsun.
Cumhurbaşkanı olsan ne olur? Parlamentoya girsen ne olur? Hakkaniyet, adalet, olmadıktan sonra. Bu memlekette Menderes asıldığı gün, Saraçhane Meydanı'nda davul çalanları biliyoruz. Rami Kışlası'ndan çıkıp naralar atanları da biliyoruz. Bizim hafızamızı silemezler, yok edemezler ama inan ki içim acıyor. Her şey bu kadar ucuz olmamalı. O çocukları, niye ay yıldızlı bayraklara sarıp gönderdik?
(AA)
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