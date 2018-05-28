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Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 01:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin 'oy alabilmek, Batı'ya selam çakmak ve onların şemsiyesinin altına girebilmek için' tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediklerini savunduğu konuşmasında muhalefete "Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size?" diye sordu.

Seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın Dikilitaş semtindeki Ebubekir Camisi'nin alt katında bulunan salonda vatandaşlara seslenen Soylu, 'Batının PKK'yı desteklediğini ve teröristlerin yetiştirilmesine yardımcı olduğunu' söyleyerek, "İşin esası şudur. Bu memleketi bölemeyeceklerini biliyorlar. PKK dinsiz bir örgüttür. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin medeniyetini ortadan kaldırmak istiyor. Kültürümüzü, aile birliğimizi, kardeşliğimizi, sevincimizi, sevdamızı ortadan kaldırmaktır amaçları. Onları gayesi budur. İşte onun için bugün Almanya'da PKK'ya miting yapmak için izin veriliyor da milletin evlatlarına miting yapma izni verilmiyor" dedi.

"Demirtaş talimat verdi" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'MUHALEFET PARTİLERİNİN HEPSİ, DEMİRTAŞ ÇIKSIN DİYOR, İÇİM PARÇALANIYOR'

Dedi ki 'yakın, yıkın ve bitirin.' 53 insan öldü. Onlar ana baba kuzusu değil mi? Her platformda PKK'yı dayattılar. Peki, şunu anlatmak istiyorum. Muhalefet partilerinin hepsi birden 'Demirtaş çıksın' diyor. İçim parçalanıyor.

'HUKUK NEREDE?'

Yeni kurulanı, eski olanı, Erbakan'ın partisi, 'Ben Atatürk'ün partisiyim' diye sağda solda dolaşanları, 'Ben milliyetçiyim' diye yeni parti kurup naralar atanların hepsi 'Demirtaş çıksın' diyor. Var mı böyle bir şey? Hukuk nerede? Oy alabilmek, Batı'ya selam çakabilmek, onların şemsiyesinin altına girebilmek için bunları söylüyorlar.

'AKŞENER, ERBAKAN'IN PARTİSİ, İNCE, SANA BU MU BATTI?'

Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?

Belediyelerin paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. Oradaki insanların çocukları üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun.

'SEÇİMİNİZ DİBE BATSIN, ŞEHİTLERİMİZE NASIL HESAP VERECEĞİZ?'

Seçiminiz dibe batsın sizin. İçim acıyor. Şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? Kolay mı? Şehit olduğu zaman yarım saat sonra o kişinin babasını anasını arayıp 'başın sağ olsun.' demek kolay mı? 'Vatan sağ olsun.' diyen o vatandaşın bu sözlerinin altında ezile ezile aradım. 'Bir oğlum daha var. Onu da bu ülke için şehit veririm yeter ki bunlar başımıza çıkmasınlar.' diyen o analara, babalara ne diyeceğiz? Yazıklar olsun.

Cumhurbaşkanı olsan ne olur? Parlamentoya girsen ne olur? Hakkaniyet, adalet, olmadıktan sonra. Bu memlekette Menderes asıldığı gün, Saraçhane Meydanı'nda davul çalanları biliyoruz. Rami Kışlası'ndan çıkıp naralar atanları da biliyoruz. Bizim hafızamızı silemezler, yok edemezler ama inan ki içim acıyor. Her şey bu kadar ucuz olmamalı. O çocukları, niye ay yıldızlı bayraklara sarıp gönderdik?

(AA)

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Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Meral Akşener muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dün megri megri söylüyorlardı şimdi milliyetçi olmuşlar OY sen nelere kadirsin !
TERBİYESİZ,ŞAHSİYETSİZ BİR ADAMSIN SARAY SOYTARISI. YANLIŞI BELİRTMENİN ÇOK DAHA SEVİYELİ ŞEKLİ VARDIR. HDP NİN PKK NIN SİYASİ AYAĞINI MADEM BİLİYORSUNUZ ELİNİZİ TUTAN MI VAR KAPATIN. ORAYA GELİNCE YEMİYOR DEĞİL Mİ. BİR TARAFTAN PKK İLE OSLODA, DOLMABAHÇEDE GÖRÜŞÜN Kİ HALA KÜRT OYLARINI ALABİLMEK İÇİN ALTTAN ALTA GÖRÜŞÜYORSUNUZ , DİĞER TARAFTAN ÇOK VATANSEVER, MİLLİYETÇİ AYAKLARINDA LAFLAR EDİYORSUN. BİR YARIŞ VARSA , EŞİT ŞARTLARDA OLMASI GEREKTİĞİ İÇİN ÇIKARIN DİYORLAR. PKK YA YASAL STATÜ KAZANDIRIN DEMİYORLAR.
teröristlerle miting yaptığınızı unutmadık , ayaklarına kadar gidip çadır mahkemeleri kurduğunuzu da unutmadık, düne kadar milliyetçiliği ayaklar altına aldığınız günleride unutmadık, fetöye tüm ülkeyi peşkeş çektiğinizide unutmadık, şimdi siz ak kaşık oldunuz ama artık yemezler sayın soylu
ağla ağla hep aynı edebiyat başka bir numaranız yokmu türkiye tarihinin en fazla şehit verildiği dönemde huzurdan bahsetmek ancak sizin gibi yalancıların ağzına yakışır
İç işleri bakanin battimi sozu cok agır bir kelime ki siyasetci boyle kufur edersen millet nasil kufur eder düşunemiyorum.paston partisinin mafya lideri icin af dilemesi icin de yapsana bir kufur
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