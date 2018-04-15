HABER

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli kültürel miraslardan Santa Harabeleri’ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, “Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz” dedi.

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu, memleketi Trabzon’dan kara yoluyla Gümüşhane’ye geçti. Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, tarihi geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, ‘gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri’ni ziyaret eden Bakan Soylu, restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi aldı. Soylu, Santa Harabeleri'ne ulaşımı kolaylaştırması amaçlanan Santa Grup Yolu’nun 21 kilometrelik yol yapım çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Bakan Soylu, tarihi mirasın muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye zenginleşiyor. Zenginleştikçe de kendi medeniyetinin bıraktıkları miraslarını da ihya ediyor. Burası antik çağdan itibaren kendine has bir yerleşimi olan ve Rumların gelip burada bir yaşam kurmaya çalıştıkları alanlardan bir tanesi. Bu tarihin günümüze kadar kalması bizim için bir zenginlik numunesi. Onun için biz ‘Buranın muhafazası nasıl olmalıdır, nasıl korunmalıdır, halkımız ve turistler burayı nasıl görmelidir?’ gibi konuların üzerinde çalışıyoruz. Burada büyük bir gayret gösteriliyor. Buranın özelliğini, tarihselliğini bozmamak önemli. Bunu da hep beraber korumalıyız. Burayı tarif etmek gerekirse gizli kalmış cennet; ama yine de gizli kalmasına dikkat etmek lazım. Maalesef, gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz. Ufalamamak lazım. Bu mirası iyi muhafaza etmek lazım. Bizim görevimizde bu alanları vatandaşlarımıza ve turiste açmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, tarihi Santa Harabeleri ile ilgili 6- 7 aylık süreçte planlanan çalışmaların tamamlanacağını ve bu sayede bölgedeki yol sorunun ortadan kalkacağını da söyledi.

DHA

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
Müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheliMüthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı Doğu Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.